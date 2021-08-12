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Украина
12 августа 21, 12:51
В Крыму угрожают участникам Крымской платформы
МИД
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Государствам-участникам саммита обещают "болезненные последствия" и попадание в список недружественных стран.
"Власти" аннексированного Крыма пригрозили участникам международного саммита Крымская платформа "рядом болезненных последствий". Об этом заявил "вице-премьер" крымского "правительства", постоянный представитель Крыма при президенте РФ Георгий Мурадов.

"Крымская платформа - это не просто провокация. Поэтому нам надо четко обозначить, какие болезненные последствия могут ждать участников предстоящего саммита, так как они намерены поставить под вопрос территориальную целостность Российской Федерации, посягать на нашу территорию и жизни граждан, которые веками проживают на древней земле Тавриды", - сказал Мурадов.

Он добавил, что  государствам-участникам саммита следует "четко донести, что они, посягая на нашу страну, могут попасть в число недружественных нам стран".

По мнению Мурадова, ограничительными мерами могли бы стать наложение ареста на активы и запрет на въезд на территорию России.

Источник: https://korrespondent.net/
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