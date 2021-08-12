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Новости
Украина
12 августа 21, 12:58
Украина отправила Литве проволоку для границы
проволока
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Проволока необходима для усиления охраны границ Литовской Республики от нелегальных мигрантов из Беларуси.
Украина отправила в Литву гуманитарную помощь для безопасности потребностей. Отправлено более 38 тонн груза, сообщает пресс-служба ГСЧС.

"Более 38 тонн гуманитарного груза отправились сегодня, 12 августа, из Украины в Литву. Это первый этап помощи из трех, которую Украина направляет в соответствии с указом президента Владимира Зеленского и распоряжения Кабинета Министров", - говорится в сообщении.

Груз представляет из себя проволоку для усиления охраны границ Литвы от нелегальных мигрантов.

Напомним, в июле в Литве закончилась колючая проволока из-за укрепления границы с Беларусью. Правительству пришлось обратиться за мировой помощью для продолжения укрепления государства. Позже стало известно, что Эстония отправит 100 км проволоки на литовско-белорусскую границу.

Источник: https://korrespondent.net/
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