Украина отправила Литве проволоку для границы

Украина отправила в Литву гуманитарную помощь для безопасности потребностей. Отправлено более 38 тонн груза, сообщает пресс-служба ГСЧС.





"Более 38 тонн гуманитарного груза отправились сегодня, 12 августа, из Украины в Литву. Это первый этап помощи из трех, которую Украина направляет в соответствии с указом президента Владимира Зеленского и распоряжения Кабинета Министров", - говорится в сообщении.





Груз представляет из себя проволоку для усиления охраны границ Литвы от нелегальных мигрантов.





Напомним, в июле в Литве закончилась колючая проволока из-за укрепления границы с Беларусью. Правительству пришлось обратиться за мировой помощью для продолжения укрепления государства. Позже стало известно, что Эстония отправит 100 км проволоки на литовско-белорусскую границу.



