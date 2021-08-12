В Украине более 162 тысяч вакцинаций за сутки

За минувшие сутки 162 049 людей вакцинировано против COVID-19. Об этом в четверг, 12 августа, сообщает пресс-служба Минздрава.





Отмечается, что одну дозу получили 103 345 человек, полностью иммунизированы - 58 704 людей.





В течение суток работали 974 мобильные бригады, 2 812 пунктов прививки, 327 центров вакцинации.





От начала кампании вакцинации в Украине уже сделали 7 008 448 прививок от коронавируса. Всего прививки получили 4 427 898 людей.





При этом полностью иммунизированы и получили две дозы - 2 580 552 человека.



