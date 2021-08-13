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Новости
Украина
13 августа 21, 11:46
Суд избрал меру пресечения для заммэра Николаева
Сергей Коренев
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НАБУ заявило о разоблачении коррупционной схемы, по которой общине Николаева был нанесен ущерб более чем 26,8 млн грн.
Высший антикоррупционный суд отправил под арест на 60 суток заместителя мэра Николаевского горсовета Сергея Коренева. Соответствующее решение в четверг, 12 августа принял Высший антикоррупционный суд Украины, заседание которого транслировалось на YouTube-странице

Согласно решению суда, Коренев будет находиться под стражей до 8 октября или может выйти под залог в 3 миллиона 518 тысяч 500 гривен и будет носить электронное средство контроля (браслет).

Постановление об аресте заместителя мэра Николаева на 60 суток вынес судья ВАКС Сергей Мойсак.

Следует отметить, что требования стороны обвинения суд поддержал частично. Так, прокурор САП Сергей Козачина настаивал на большей сумме залога - 22 млн 700 тыс. гривен.

Адвокаты подозреваемого в свою очередь настаивали на том, что у их подзащитного - "безупречная репутация" и он "ни разу ранее не нарушал закон".

Известно, что кроме должностных лиц горсовета задержали и руководителей частных компаний. По данным НАБУ, общее количество подозреваемых в этой схеме - восемь человек.


Источник: https://korrespondent.net/
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