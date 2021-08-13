В Чернигове насмерть сбили полицейского

В Чернигове произошло дорожно-транспортное происшествие, жертвой которого стал сотрудник полиции. Об этом в четверг, 12 августа, сообщает на своей странице в Facebook полиция Черниговской области.
Правоохранители написали, что их коллега Олег Шарпатый погиб 12 августа в результате ДТП.
Они уточнили, что трагедия произошла около 21.00 часов в одном из спальных районов Чернигова. На пешеходном переходе 38-летнего инспектора отдела ювенальной превенции Олега Шарпатого сбил легковой автомобиль.
"От полученных телесных повреждений майор полиции погиб на месте происшествия", - сообщают в полиции.
Полицейские выражают соболезнование родным и близким своего коллеги.