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Новости
Украина
13 августа 21, 12:01
В Чернигове насмерть сбили полицейского
Олег Шарпатый
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Трагедия произошла около 21.00 часов в одном из спальных районов Чернигова, когда правоохранитель переходил дорогу.
В Чернигове произошло дорожно-транспортное происшествие, жертвой которого стал сотрудник полиции. Об этом в четверг, 12 августа, сообщает на своей странице в Facebook полиция Черниговской области.

Правоохранители написали, что их коллега Олег Шарпатый погиб 12 августа в результате ДТП.

Они уточнили, что трагедия произошла около 21.00 часов в одном из спальных районов Чернигова. На пешеходном переходе 38-летнего инспектора отдела ювенальной превенции Олега Шарпатого сбил легковой автомобиль.

"От полученных телесных повреждений майор полиции погиб на месте происшествия", - сообщают в полиции.

Полицейские выражают соболезнование родным и близким своего коллеги.

Источник: https://korrespondent.net/
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