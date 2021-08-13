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Новости
Украина
13 августа 21, 12:07
Для паломников в Украине изменят правила въезда
аэропорт
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В связи с введением мер для предотвращения распространения коронавирусной инфекции, Украина изменила правила въезда для паломников.
Паломники и лица без гражданства, которые пересекают украинскую госграницу, должны иметь полис страхования, который покрывает расходы, связанные с лечением COVID-19, обсервацией. Страховка должна действовать на весь срок пребывания в Украине. Об этом в четверг, 12 августа, сообщает МИД Украины.

Дипломаты уточняют, что также иностранные паломники должны иметь один из документов:

отрицательный результат ПЦР-теста на COVID-19 (выданный не более чем за 72 часа до пересечения границы);
отрицательный результат экспресс-теста на определение антигена коронавируса SARS-CoV-2 (полученный не более чем за 72 часа до пересечения границы);
документ, подтверждающий получение полного курса вакцинации от COVID-19 вакцинами, включенными в список ВОЗ;
иностранный COVID-сертификат, выданный в государстве, с которым Украина заключила договор о взаимном признании COVID-сертификатов.

“В противном случае человеку не разрешат пересечь границу”, - отметили в МИД.  

Также паломники будут обязаны соблюдать социальную дистанцию, масочный режим, проходить температурный скрининг.

Источник: https://korrespondent.net/
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