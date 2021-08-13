В Киеве в ресторане произошла стрельба

В одном из ресторанов Киева в четверг, 12 августа, произошла стрельба. По предварительной информации, пострадал один человек. Об этом сообщает Telegram-канал Київ Оперативний.





Происшествие случилось в ресторане на улице Маршала Конева. Из заведения позвонили в полицию и скорую и сообщили об инциденте – стрельбу и ранение.





"Сейчас во всех деталях пытаются разобраться правоохранители. Стрелка задержали, а сам потерпевший играет в "правильного" и отказывается от заявления и медицинской помощи", - говорится в сообщении.



