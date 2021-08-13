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Украина
13 августа 21, 12:10
В Киеве в ресторане произошла стрельба
В Киеве в ресторане произошла стрельба
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Инцидент произошел в одном из столичных ресторанов на улице Маршала Конева, откуда позвонили в полицию и скорую и сообщили о стрельбе и раненом.
В одном из ресторанов Киева в четверг, 12 августа, произошла стрельба. По предварительной информации, пострадал один человек. Об этом сообщает Telegram-канал Київ Оперативний.

Происшествие случилось в ресторане на улице Маршала Конева. Из заведения позвонили в полицию и скорую и сообщили об инциденте – стрельбу и ранение.

"Сейчас во всех деталях пытаются разобраться правоохранители. Стрелка задержали, а сам потерпевший играет в "правильного" и отказывается от заявления и медицинской помощи", - говорится в сообщении.

Источник: https://korrespondent.net/
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