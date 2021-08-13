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Новости
Украина
13 августа 21, 12:12
За сутки в ООС пять обстрелов, есть раненый
Донбасс
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Противник обстреливал позиции ВСУ из гранатометов, пулеметов и стрелкового оружия. Раненый боец госпитализирован.
На Донбассе в районе проведения операции Объединенных сил за сутки сепаратисты осуществили пять обстрелов. Ранен украинский военнослужащий, сообщили в пресс-центре штаба ООС.

"В результате обстрелов один военный получил огнестрельное ранение. Воин находится в лечебном учреждении. Состояние его здоровья - средней тяжести", - говорится в сообщении.

Отмечается, что враг открывал огонь у Песок из станковых противотанковых гранатометов. Неподалеку Новомихайловки противник трижды обстреливал позиции ВСУ из станковых противотанковых и автоматических станковых гранатометов, а также из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

В направлении Южного сепаратисты вели огонь из минометов 82-го калибра, противотанковых ракетных комплексов и из станковых противотанковых гранатометов.

Источник: https://korrespondent.net/
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