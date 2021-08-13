В Украине выросло количество смертей от COVID

В Украине за сутки зафиксировано 1 263 новых подтвержденных случая коронавируса. Из них инфицировались 73 ребенка и 52 медработника. Об этом сообщает Минздрав.





Отмечается, что выросло количество летальных исходов от коронавируса. Так, если накануне число COVID-смертей составляло 24, то сегодня сообщается о 44 летальных случаях. Всего же вирус забрал жизни 53 217 украинцев.





Также за минувшие сутки госпитализировано 613 человек, болезнь победили 1 007 человек.





За сутки протестировано методом ПЦР – 22 318 человек, методом ИФА – 8 133, экспресс-тестами – 16 904.





За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (166), Одесской (99), Донецкой (84), Харьковской (78) и Львовской (78) областях.





За все время пандемии в Украине заболело – 2 263 864 человек; выздоровели – 2 195 798 человек; проведено ПЦР-тестов – 11 627 179.



