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Новости
Украина
13 августа 21, 12:14
В Украине выросло количество смертей от COVID
COVID-19
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За минувшие сутки больше всего заболевших в столице и в Одесской области. За все время пандемии в Украине заболело 2 263 864 человек.
В Украине за сутки зафиксировано 1 263 новых подтвержденных случая коронавируса. Из них инфицировались 73 ребенка и 52 медработника. Об этом сообщает Минздрав.

Отмечается, что выросло количество летальных исходов от коронавируса. Так, если накануне число COVID-смертей составляло 24, то сегодня сообщается о 44 летальных случаях. Всего же вирус забрал жизни 53 217 украинцев.

Также за минувшие сутки госпитализировано 613 человек, болезнь победили 1 007 человек.

За сутки протестировано методом ПЦР – 22 318 человек, методом ИФА – 8 133, экспресс-тестами – 16 904.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (166), Одесской (99), Донецкой (84), Харьковской (78) и Львовской (78) областях.

За все время пандемии в Украине  заболело – 2 263 864 человек; выздоровели – 2 195 798 человек; проведено ПЦР-тестов – 11 627 179.

Источник: https://korrespondent.net/
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