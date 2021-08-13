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Новости
Украина
13 августа 21, 12:16
В Украине привито более 4,5 млн человек
Вакцинация
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Двумя дозами привито 2 633 317 украинцев. С начала кампании по вакцинации проведено 7 171 758 прививок.
В Украине за сутки вакцинировано против коронавируса 163 310 человек. Одну дозу получили 110 545 человек, а полностью иммунизированы – 52 765 человек. Об этом сообщает Минздрав Украины.

Так, в течение суток работали 1 002 мобильные бригады, 2 860 пунктов прививки и 329 центров вакцинации.

С начала кампании по вакцинации привито 4 538 443 человека, из них получили одну дозу 4 538 441 человек, полностью иммунизированы и получили две дозы – 2 633 317 человек (из них двое получили одну дозу за рубежом). Всего проведено 7 171 758 прививок.

Источник: https://korrespondent.net/
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