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Новости
Украина
13 августа 21, 12:41
Кулеба: Визит Зеленского в США будет историей успеха
Дмитрий Кулеба
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Недавно глава МИД побывал в США, где готовятся к визиту Зеленского в Вашингтон, и был впечатлен позитивной атмосферой.
Визит президента Украины Владимира Зеленского в США будет историей успеха, считает глава МИД Дмитрий Кулеба. 

"Будет (визит) историей успеха. Будут конкретные договоренности. Самое большое мое впечатление от визита в Вашингтон – это именно та позитивная атмосфера, которая там господствует в связи с подготовкой визита президента, и конструктивный подход американской администрации к организации этого визита", - сказал Кулеба на брифинге в пятницу, 13 августа.

 
Министр добавил, что двухпартийная поддержка Украины в США позволяет рассчитывать на успешную поездку Зеленского.

Источник: https://korrespondent.net/
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