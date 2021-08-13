Кулеба: Визит Зеленского в США будет историей успеха

Визит президента Украины Владимира Зеленского в США будет историей успеха, считает глава МИД Дмитрий Кулеба.





"Будет (визит) историей успеха. Будут конкретные договоренности. Самое большое мое впечатление от визита в Вашингтон – это именно та позитивная атмосфера, которая там господствует в связи с подготовкой визита президента, и конструктивный подход американской администрации к организации этого визита", - сказал Кулеба на брифинге в пятницу, 13 августа.





Министр добавил, что двухпартийная поддержка Украины в США позволяет рассчитывать на успешную поездку Зеленского.



