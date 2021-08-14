Погода:
Киев сегодня
Киев
Донецк
Одесса
Львов
Харьков
Санкт-Петербург
Москва
Сегодня Завтра
Валюта:
НБУ
НБУ Межбанк Наличные
EUR
26.18
USD
23.49
RUB
0.37
EUR
31.34
USD
26.65
RUB
0.36
EUR
29.22
USD
26.07
RUB
0.46
Новости
Украина
13 августа 21, 22:32
На Донбассе боевики ранили двух украинских военных
военный
0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
0/5 (0 голосов)
Двоих раненых военнослужащих ВСУ госпитализировали.

Сегодня, 13 августа, вооруженные формирования России обстреляли украинские позиции, двое военных получили ранения. Об этом сообщает в Facebook штаб ООС.

Обстрел произошел в полосе ответственности оперативно-тактической группировки Север из артиллерийских систем калибра 122 мм и минометов калибра 120 и 82 мм.

Двоих раненых военнослужащих ВСУ госпитализировали. Состояние здоровья одного – средней тяжести, другого – удовлетворительное.

В ответ на обстрелы боевиков украинские военнослужащие открыли огонь.

О произошедшем уведомили представителей ОБСЕ через украинскую сторону Совместного центра контроля и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон.

Ранее в пятницу стало известно, что Россия проигнорировала внеочередное заседание ТКГ. На нем украинская сторона предложила обсудить обстрелы Новомихайловки и Новоселовки на Донбассе. Тогда погиб мирный житель, а боец ВСУ получил ранение.
liga.net
Ещё по теме:
Сутки в ООС: 15 нарушений, ранены бойцы ВСУ
Взрыв в Германии: уже двое погибших и более 30 раненых
Стрельба в Берлине: четверо пострадавших
Украинский воин получил ранение в ходе обстрела на Донбассе
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
Читаемые за сутки
Читаемые за неделю
Комментарии (0)
Войти через:
Последние новости
Субсидии в Украине: что изменится для жителей страны
noimageКулеба: Визит Зеленского в США будет историей успеха
noimageКулеба ответил Лаврову по Крымской платформе
noimageУкраинцев готовятся эвакуировать из Афганистана
noimageШтамм Дельта в Украине: количество случаев выросло вдвое
Лента новостей