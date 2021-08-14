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Новости
Украина
13 августа 21, 23:13
Субсидии в Украине: что изменится для жителей страны
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Кабмин отменил норму, введенную весной 2020 года, об увеличении на 50% социальных нормативов на ЖКУ при назначении субсидий

Соответствующее решение было принято на заседании правительства.

Повышенный норматив будет действовать только в случае введения в регионе "красного" уровня карантина.

Жилищные субсидии будут назначаться в случае покупки квартиры (дома) в течение шести месяцев после продажи другой квартиры (дома), которые были единственным жилым помещением в собственности лица, на основании подтверждающих документов.

Кроме того, отменяется норма о том, что субсидия может назначаться в случае, если зарплата составляет менее 50% от средней в Киеве и Севастополе и менее 20% в областных центрах и городах областного значения.

Также изымается норма о наличии мобильного телефона у лиц, которые являются претендентами на получение жилищной субсидии, поскольку 1 мая 2021 она предоставляется исключительно в форме налички.

Кроме того, постановлением дополнен перечень документов для включения информации об иностранцах и лицах без гражданства, находящихся на территории Украины на законных основаниях, в Единый государственный автоматизированный реестр лиц, имеющих право на льготы, для получения ими льгот на оплату жилищно-коммунальных услуг, приобретение твердого топлива и сжиженного газа.

Ранее мы писали о том, что в Украине резко сократили субсидии. В Кабинете министров Украины дали разъяснения по поводу значительного сокращения размера субсидий для потребителей, в домах которых установлено газовое отопление.
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