Зеленский назвал Беленюка достойным сыном Украины

Президент Владимир Зеленский жестоко отреагировал на инцидент с участием знаменитого спортсмена, народного депутата Жаном Беленюком. Об этом стало известно в пятницу, 13 августа.





"Украинский гимн прозвучал на Олимпиаде в Токио именно благодаря Жану Беленюку! Он – один из самых достойных сынов Украины, им гордится наш народ! А любые проявления расизма или ксенофобии в Украине недопустимы! Полиция должна жестко реагировать на такие случаи и пресекать их", – написал Зеленский в Twitter.





Напомним, 13 августа в центре Киева неизвестные пытались напасть на Жана Беленюка. Компания неизвестных молодых людей подошла к Беленюку и начала обзывать его "черной обезьяной" и посылать "в Африку".



