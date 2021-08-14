Погода:
Киев сегодня
Киев
Донецк
Одесса
Львов
Харьков
Санкт-Петербург
Москва
Сегодня Завтра
Валюта:
НБУ
НБУ Межбанк Наличные
EUR
26.18
USD
23.49
RUB
0.37
EUR
31.35
USD
26.65
RUB
0.36
EUR
29.22
USD
26.07
RUB
0.46
Новости
Украина
14 августа 21, 10:56
Зеленский назвал Беленюка достойным сыном Украины
Жан Беленюк
0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
0/5 (0 голосов)
Глава государства призвал правоохранителей жестко реагировать на случаи расизма или ксенофобии.
Президент Владимир Зеленский жестоко отреагировал на инцидент с участием знаменитого спортсмена, народного депутата Жаном Беленюком. Об этом стало известно в пятницу, 13 августа.

"Украинский гимн прозвучал на Олимпиаде в Токио именно благодаря Жану Беленюку! Он – один из самых достойных сынов Украины, им гордится наш народ! А любые проявления расизма или ксенофобии в Украине недопустимы! Полиция должна жестко реагировать на такие случаи и пресекать их", – написал Зеленский в Twitter.

Напомним, 13 августа в центре Киева неизвестные пытались напасть на Жана Беленюка. Компания неизвестных молодых людей подошла к Беленюку и начала обзывать его "черной обезьяной" и посылать "в Африку".

Источник: https://korrespondent.net/
Ещё по теме:
Зеленский созывает внеочередное заседание Рады
Зеленский ввел в действие решение СНБО о санкциях
Зеленский: Украина готова к получению транша МВФ
Зеленский утвердил увеличение численности ВСУ
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
Читаемые за сутки
Читаемые за неделю
Комментарии (0)
Войти через:
Последние новости
Медовый Спас 2021: что нельзя делать на Маковея 14 августа
noimageОператор ГТС: Водород пока не заменит транзит газа
noimageВ Украине за сутки сделали 162 тысячи прививок
noimageВ Украине рекордный прирост COVID за два месяца
noimageВ центре Киева ограничат движение транспорта из-за фестиваля
Лента новостей