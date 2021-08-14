Два бойца ранены при артобстреле – штаб ООС

Подразделения сепаратистов на Донбассе применили против ВСУ артиллерию и минометы. Ранения получили двое украинских военных, сообщает пресс-центр штаба ООС вечером в пятницу, 13 августа.





Указано, что противник открыл огонь из артиллерийских систем калибра 122 мм и минометов калибра 120 и 82 мм в районе ответственности оперативно-тактической группировки Север.





"В результате обстрела получили ранения два военнослужащих Вооруженных сил Украины. После оказания первой медицинской помощи воинов транспортировали в лечебное учреждение. Состояние здоровья одного защитника – средней тяжести, другого – удовлетворительное", – рассказали в штабе.





Подразделения ВСУ открыли ответный огонь и остановили действия врага.





О произошедшем уведомили представителей ОБСЕ через украинскую сторону Совместного центра контроля и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон.



