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Новости
Украина
14 августа 21, 11:02
Два бойца ранены при артобстреле – штаб ООС
Донбасс
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Подразделения ВСУ открыли ответный огонь и сумели остановить действия врага, заверили в штабе.
Подразделения сепаратистов на Донбассе применили против ВСУ артиллерию и минометы. Ранения получили двое украинских военных, сообщает пресс-центр штаба ООС вечером в пятницу, 13 августа.

Указано, что противник открыл огонь из артиллерийских систем калибра 122 мм и минометов калибра 120 и 82 мм в районе ответственности оперативно-тактической группировки Север.

"В результате обстрела получили ранения два военнослужащих Вооруженных сил Украины. После оказания первой медицинской помощи воинов транспортировали в лечебное учреждение. Состояние здоровья одного защитника – средней тяжести, другого – удовлетворительное", – рассказали в штабе.

Подразделения ВСУ открыли ответный огонь и остановили действия врага.

О произошедшем уведомили представителей ОБСЕ через украинскую сторону Совместного центра контроля и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон.

Источник: https://korrespondent.net/
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