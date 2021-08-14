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Новости
Украина
14 августа 21, 11:04
Посол рассказал о значении нового канала Стамбул для Украины
Василий Боднар
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Украина заинтересована в том, чтобы корабли НАТО и других стран-партнеров могли дольше находиться в акватории Черного моря, отметил Василий Боднар.
Строительство Турцией нового канала Стамбул несет вызовы и преимущества для Украины. Об этом сказал посол Украины в Турции Василий Боднар, сообщает Европейская правда в пятницу, 13 августа.

"Для нас могут быть определенные как вызовы, так и преимущества. Преимуществом может быть, если мы договоримся о прохождении LNG-танкеров", – отметил Боднар.

Кроме того, по его словам, Украина заинтересована в том, чтобы корабли НАТО и других стран-партнеров могли дольше находиться в акватории Черного моря. Это возможно, если на канал не будет распространяться действие конвенции Монтре, но информация об этом пока "неполная".

При этом дипломат заявил, что лично не верит в то, что правила международного прохождения проливов будут изменены в отношении этого канала, поскольку по международному праву к Стамбулу должны быть применены все правила прохода, которые сейчас действуют в отношении других турецких проливов.

"С другой стороны мы видим другие риски. Будут ли этим каналом пользоваться российские оккупационные силы, смогут ли они вывозить еще больше своих грузов в Сирию или в Африку? Это так же вопрос двоякий, его надо серьезно анализировать. Какой будет объем, какой будет проходная способность?", – отметил Боднар.

Напомним, 26 июня президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган дал старт строительству мегапроекта – канала Стамбул, который соединит Мраморное и Черное моря. Работы продлятся не менее шести лет. Стоимость проекта оценивается примерно в 15 млрд долларов.

Источник: https://korrespondent.net/
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