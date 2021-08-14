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Украина
14 августа 21, 11:10
Кабмин обязал АЗС снизить цены на топливо
АЗС
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С учетом максимальных наценок стоимость бензина не может превышать 31,67 гривен за литр, дизтоплива – 28,64 гривен за литр.
Министрество экономики обнародовало новые расчеты средней стоимости бензина и дизельного топлива, от которой сети АЗС могут устанавливать свою наценку. Об этом сообщается в пятницу, 13 августа.

Указано, что очередные расчеты по состоянию на 11 августа предоставила НАК Нафтогаз Украины. Расчетные цены для бензина снижены с 26,86 гривен до 26,67 гривен за литр, для дизельного топлива снижены с 22,24 гривен до 21,64 гривен за литр.

Таким образом, с учетом максимальных наценок стоимость бензина на АЗС не может превышать 31,67 гривен за литр, дизельного топлива – 28,64 гривен за литр.

Как известно, с 15 мая Кабмин ввел государственное регулирование розничных цен на бензин и дизтопливо. Была введена максимальная розничная наценка в размере 5 гривен на бензин и 7 гривен на дизель. Согласно постановлению, Нафтогаз подает расчеты Минэкономики ежемесячно до 1, 11 и 21 числа.

Источник: https://korrespondent.net/
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