Погода:
Киев сегодня
Киев
Донецк
Одесса
Львов
Харьков
Санкт-Петербург
Москва
Сегодня Завтра
Валюта:
НБУ
НБУ Межбанк Наличные
EUR
26.18
USD
23.49
RUB
0.37
EUR
31.35
USD
26.65
RUB
0.36
EUR
29.22
USD
26.07
RUB
0.46
Новости
Украина
14 августа 21, 11:12
На борьбу с COVID потратили почти 30 млрд гривен
COVID-19
0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
0/5 (0 голосов)
Треть суммы ушла на оплату услуг по экстренной и стационарной медицинской помощи COVID-пациентам и услуг по вакцинации.
В январе-июле 2021 года расходы из государственного бюджета на борьбу с пандемией коронавируса COVID-19 составили 29 млрд гривен. Об этом сообщает Минфин в пятницу, 13 августа.

По данным ведомства, миллиардные средства потрачены на такие цели:

- на оплату услуг по экстренной и стационарной медицинской помощи пациентам с COVID-19 и услуг по вакцинации населения от COVID-19 – 11,7 млрд грн;
- на закупку вакцин от COVID-19 – 9,2 млрд грн;
- на приобретение товаров и услуг для предотвращения распространения COVID-19 (кроме вакцин) – 2,3 млрд грн, в том числе 1,6 млрд грн средств местных бюджетов;
- выплаты заведениям Национальной академии медицинских наук Украины за услуги по госпитализации пациентов с COVID-19 – 15,5 млн грн;
- на обеспечение больниц кислородом – 0,6 млрд грн;
- на мероприятия по социальной поддержке населения в условиях карантина – 2,9 млрд грн;
- на выплату материального обеспечения в связи с временной потерей трудоспособности (больничных) – 0,8 млрд грн;
- на выплату пособия по безработице – 1,1 млрд грн;
- на мероприятия по борьбе с COVID-19 в учебных заведениях – 18,3 млн грн;
- на доплаты к заработной плате военнослужащим Нацгвардии и Госпогранслужбы, органов и подразделений гражданской защиты, полицейским, медицинским и другим - работникам ведомственных учреждений здравоохранения – 0,75 млрд гривен.

В целом на борьбу с пандемией в текущем году предусмотрено более 36 млрд гривен.

Источник: https://korrespondent.net/
Ещё по теме:
В Украине больше тысячи новых случаев COVID-19
В Украине снова больше тысячи случаев COVID
В Украине упал прирост новых случаев COVID-19
В Украине число COVID-случаев снизилось вдвое
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
Читаемые за сутки
Читаемые за неделю
Комментарии (0)
Войти через:
Последние новости
Медовый Спас 2021: что нельзя делать на Маковея 14 августа
noimageОператор ГТС: Водород пока не заменит транзит газа
noimageВ Украине за сутки сделали 162 тысячи прививок
noimageВ Украине рекордный прирост COVID за два месяца
noimageВ центре Киева ограничат движение транспорта из-за фестиваля
Лента новостей