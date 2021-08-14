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Украина
14 августа 21, 11:24
В центре Киева ограничат движение транспорта из-за фестиваля
Киев
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Власти города также предупреждают, что будут внесены изменения в работу маршрутов наземного пассажирского транспорта.
На двух столичных улицах будет ограничено движение из-за фестиваля "Ковчег "Украина", который состоится вечером 22 августа ко Дню независимости Украины, сообщила в пятницу, 13 августа, пресс-служба Киевской городской государственной администрации (КГГА).

"В связи с проведением мероприятия 21 и 22 августа будет ограничено движение всех видов транспорта по улице Михайловской (от Михайловской площади до Михайловского переулка) и по улице Большой Житомирской (от перекрестка с улицей Владимирской к Михайловской площади) с 20:30 до 23:30", - уточнили в мэрии Киева.

Также власти предупреждают, что будут внесены изменения в работу маршрутов наземного пассажирского транспорта, путь которых проходит по улицам, где будет проводиться мероприятие, согласно схеме организации дорожного движения.

Напомним, ранее КГГА предупреждала об ограничениях движения автомобильного транспорта на территории Золотоворотского сквера и на улицах Ярославов Вал и Золотоворотской с 12:00 23 августа до 00:00 25 августа из-за съемок ко Дню независимости.

Кроме того, в столичной мэрии анонсировали, что центр Киева будут перекрывать три раза - 18, 20 и 22 августа - для проведения репетиций парада, а также 24 августа - во время проведения торжественных мероприятий.

Источник: https://korrespondent.net/
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