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Новости
Украина
14 августа 21, 11:31
В Украине за сутки сделали 162 тысячи прививок
вакцина
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В Украине на протяжении нынешней недели ежедневно делают более 160 тысяч прививок от коронавируса.
За минувшие сутки в Украине от коронавируса вакцинировали 161 792 человека, свидетельствуют данные Минздрава в субботу, 14 августа.

Первую прививку получили 106 206 украинцев, еще 55 586 – полностью завершили процесс иммунизации.

В течение суток работали 926 мобильных бригад, 2 879 пунктов прививки, 335 центров вакцинации.

С начала иммунизации привито 4 644 649 человек, из них получили одну дозу – 4 644 647 человек, полностью иммунизированы и получили две дозы – 2 688 903 человека (из них двое получили одну дозу за рубежом).

Всего проведено 7 333 550 прививок.

Источник: https://korrespondent.net/
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