В Украине за сутки сделали 162 тысячи прививок

За минувшие сутки в Украине от коронавируса вакцинировали 161 792 человека, свидетельствуют данные Минздрава в субботу, 14 августа.





Первую прививку получили 106 206 украинцев, еще 55 586 – полностью завершили процесс иммунизации.





В течение суток работали 926 мобильных бригад, 2 879 пунктов прививки, 335 центров вакцинации.





С начала иммунизации привито 4 644 649 человек, из них получили одну дозу – 4 644 647 человек, полностью иммунизированы и получили две дозы – 2 688 903 человека (из них двое получили одну дозу за рубежом).





Всего проведено 7 333 550 прививок.



