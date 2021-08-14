Медовый Спас 2021: что нельзя делать на Маковея 14 августа

Совсем скоро украинцы будут праздновать первый Спас - Медовый. Этот праздник еще называют Маковея.

В церковном православном календаре 14 августа празднуется Происхождение честных древ животворящего Креста Господня, а также почитается память братьев Маккавеев, которые приняли мученическую смерть за веру - отсюда и пошло второе название праздника.

С 14 августа начинается Успенский пост (он длится до 28-го числа), который по важности приравнивается к Великому. Поэтому важно приготовиться к строгим ограничениям, не переедать, чтобы не было проблем со здоровьем.

Перед 14 августа пчеловоды собирают мед, который несут в церковь для освящения.

На Медовый Спас принято печь медовые пряники, коржи. В них можно добавлять мак, который как раз созревает к этому времени.

Накануне нужно обязательно убрать в доме, постирать.

В Медовый Спас святят воду, мед и мак с нового урожая, овощи и фрукты с нового урожая. Считается, что мед в этот день становится целебным.

Также святят специальные букеты, в которые вплетают дозревшие коробочки мака, цветы, мяту, другие растения. После чего такие букеты становятся оберегами в доме на целый год. Прошлогодний букет нельзя выбрасывать, его сжигают.