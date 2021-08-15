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Новости
Украина
15 августа 21, 11:10
Глава МВД прокомментировал протесты у ОП
протест
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Травмы и ожоги получили восемь правоохранителей. Любые насильственные действия не останутся безнаказанными, уверил министр.
Полиция и Национальная гвардия сегодня сделали все возможное для того, чтобы граждане могли реализовать свое конституционное право на мирный протест. Об этом в Facebook написал министр внутренних дел Украины Денис Монастырский, комментируя столкновения националистов и полиции у Офиса президента.

"Для обеспечения безопасности как митингующих, так и правоохранителей, было принято решение проводить поверхностную проверку на предмет отсутствия опасных для жизни и здоровья предметов - оружия, взрывных устройств, легковоспламеняющихся веществ. Однако митингующие отказались проходить такую проверку, и вместо того, чтобы выполнить законные требования полиции, начали прорывать кордоны правоохранителей, в результате чего 8 правоохранителей получили травмы и ожоги", - написал в соцсети глава МВД.

Монастырский уверяет, что каждый участник акции, пройдя проверку, обязательно был бы допущен к ОП, поскольку об этом митингующих предупредили заранее.

Он добавил, что было открыто уголовное производство по факту нанесения телесных повреждений полицейским.

"Каждый гражданин может реализовать свое конституционное право на участие в мирных и безопасных митингах, но без драк и кровопролития. Любые насильственные действия, как насчет других участников мирного собрания, так и в отношении правоохранителей, не останутся безнаказанными!", - подчеркнул Монастырский.

Он также поблагодарил правоохранителей, нацгвардейцев, спасателей и медиков за работу во время акции.

Напомним, Национальный корпус проводил акцию Остановим капитуляцию, требуя отказаться от формулы Штайнмайера и подачи воды в Крым. После столкновений у ОП Нацкорпус направился к дому президента Владимира Зеленского в Мариинском парке. Там участники акции начали бросать дымовые шашки во двор многоквартирного дома. Потом националисты разошлись. В ходе столкновений под ОП пострадало восемь полицейских. В полиции сообщили, что начато уголовное производство.

Источник: https://korrespondent.net/
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