Глава МВД прокомментировал протесты у ОП

Полиция и Национальная гвардия сегодня сделали все возможное для того, чтобы граждане могли реализовать свое конституционное право на мирный протест. Об этом в Facebook написал министр внутренних дел Украины Денис Монастырский, комментируя столкновения националистов и полиции у Офиса президента.





"Для обеспечения безопасности как митингующих, так и правоохранителей, было принято решение проводить поверхностную проверку на предмет отсутствия опасных для жизни и здоровья предметов - оружия, взрывных устройств, легковоспламеняющихся веществ. Однако митингующие отказались проходить такую проверку, и вместо того, чтобы выполнить законные требования полиции, начали прорывать кордоны правоохранителей, в результате чего 8 правоохранителей получили травмы и ожоги", - написал в соцсети глава МВД.





Монастырский уверяет, что каждый участник акции, пройдя проверку, обязательно был бы допущен к ОП, поскольку об этом митингующих предупредили заранее.





Он добавил, что было открыто уголовное производство по факту нанесения телесных повреждений полицейским.





"Каждый гражданин может реализовать свое конституционное право на участие в мирных и безопасных митингах, но без драк и кровопролития. Любые насильственные действия, как насчет других участников мирного собрания, так и в отношении правоохранителей, не останутся безнаказанными!", - подчеркнул Монастырский.





Он также поблагодарил правоохранителей, нацгвардейцев, спасателей и медиков за работу во время акции.





Напомним, Национальный корпус проводил акцию Остановим капитуляцию, требуя отказаться от формулы Штайнмайера и подачи воды в Крым. После столкновений у ОП Нацкорпус направился к дому президента Владимира Зеленского в Мариинском парке. Там участники акции начали бросать дымовые шашки во двор многоквартирного дома. Потом националисты разошлись. В ходе столкновений под ОП пострадало восемь полицейских. В полиции сообщили, что начато уголовное производство.



