У ОП на акции протеста избили журналиста

В Киеве на акции у Офиса президента на Банковой в субботу, 14 августа, избили журналиста. Полиция устанавливает обстоятельства произошедшего и личности злоумышленников, сообщает пресс-служба столичной полиции.





"В Печерское управление полиции с заявлением о правонарушении обратился журналист. Он сообщил о том, что во время акции в правительственном квартале неизвестные лица нанесли ему телесные повреждения. Работники полиции устанавливают все обстоятельства инцидента, а также свидетелей и очевидцев происшествия", - говрится в сообщении.





Сведения о событии внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст. 345-1 (Угроза или насилие в отношении журналиста) УК Украины. Санкция статьи предусматривает до пяти лет лишения свободы.





Издание Буквы сообщило, что на акции протеста был избит фотожурналист издания Александр Кужельный.





Нападавшие снимали все, что происходит, и впоследствии опубликовали видеозапись нападения, отметили в СМИ.





Также атаковавшие журналиста люди требовали от него удалить все сделанные им фотоснимки.





Сам Кужельный рассказал, что один из нападавших перед тем, как применить против него силу, вспоминал о нападении на фотожурналиста 21 июля.



