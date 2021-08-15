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Новости
Украина
15 августа 21, 11:26
У ОП на акции протеста избили журналиста
избиение
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Напавшие на фотожурналиста снимали все на видео и выложили запись в сеть. Полиция возбудила уголовное дело.
В Киеве на акции у Офиса президента на Банковой в субботу, 14 августа, избили журналиста. Полиция устанавливает обстоятельства произошедшего и личности злоумышленников, сообщает пресс-служба столичной полиции.

"В Печерское управление полиции с заявлением о правонарушении обратился журналист. Он сообщил о том, что во время акции в правительственном квартале неизвестные лица нанесли ему телесные повреждения. Работники полиции устанавливают все обстоятельства инцидента, а также свидетелей и очевидцев происшествия", - говрится в сообщении.

Сведения о событии внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст. 345-1 (Угроза или насилие в отношении журналиста) УК Украины. Санкция статьи предусматривает до пяти лет лишения свободы.

Издание Буквы сообщило, что на акции протеста был избит фотожурналист издания Александр Кужельный.

Нападавшие снимали все, что происходит, и впоследствии опубликовали видеозапись нападения, отметили в СМИ.

Также атаковавшие журналиста люди требовали от него удалить все сделанные им фотоснимки.

Сам Кужельный рассказал, что один из нападавших перед тем, как применить против него силу, вспоминал о нападении на фотожурналиста 21 июля.

Источник: https://korrespondent.net/
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