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Новости
Украина
15 августа 21, 11:29
Низкая демография угрожает дефолтом - эксперт
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Из-за низкой демографии у Пенсионного фонда первым начнутся проблемы. На каждого налогоплательщика вырастет налоговая нагрузка.
Украине грозят дефолты из-за проблем с демографической ситуацией. Через 10-15 лет это станет обычным делом, считает советник главы Федерации работодателей Украины по экономическим вопросам Павел Вернивский.

"Эта проблема настолько острая, что из нее будут вытекать все остальные проблемы. В первую очередь рухнет Пенсионный фонд. Возрастет долговая нагрузка на каждого отдельного налогоплательщика, что увеличит риск дефолта", - считает эксперт.

По мнению Вернивского, Украина перестанет быть интересной своим внутренним рынком и уменьшится приток инвестиций.

Он считает, что для решения проблемы надо разбираться и с миграционными вопросами.

По прогнозам ООН, только в результате природного уменьшения населения в стране в 2050 году будет проживать 36 млн человек.

"Это без учета эмиграции. С учетом эмиграции, если тенденция сохранится, количество будет еще меньше - 15-20 млн", - считает специалист.

Источник: https://korrespondent.net/
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