Низкая демография угрожает дефолтом - эксперт

Украине грозят дефолты из-за проблем с демографической ситуацией. Через 10-15 лет это станет обычным делом, считает советник главы Федерации работодателей Украины по экономическим вопросам Павел Вернивский.





"Эта проблема настолько острая, что из нее будут вытекать все остальные проблемы. В первую очередь рухнет Пенсионный фонд. Возрастет долговая нагрузка на каждого отдельного налогоплательщика, что увеличит риск дефолта", - считает эксперт.





По мнению Вернивского, Украина перестанет быть интересной своим внутренним рынком и уменьшится приток инвестиций.





Он считает, что для решения проблемы надо разбираться и с миграционными вопросами.





По прогнозам ООН, только в результате природного уменьшения населения в стране в 2050 году будет проживать 36 млн человек.





"Это без учета эмиграции. С учетом эмиграции, если тенденция сохранится, количество будет еще меньше - 15-20 млн", - считает специалист.



