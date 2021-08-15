Погода:
Киев сегодня
Киев
Донецк
Одесса
Львов
Харьков
Санкт-Петербург
Москва
Сегодня Завтра
Валюта:
НБУ
НБУ Межбанк Наличные
EUR
26.18
USD
23.49
RUB
0.37
EUR
31.35
USD
26.65
RUB
0.36
EUR
29.22
USD
26.07
RUB
0.46
Новости
Украина
15 августа 21, 11:36
Нацкорпус анонсировал продолжение протестных акций
Нацкорпус
0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
0/5 (0 голосов)
Национальный корпус провел акцию протеста под Офисом президента в ходе которой произошли столкновения с полицией.
Национальный корпус анонсировал продолжение протестов под стенами ОПУ. Об этом в субботу, 14 августа, сообщает РБК Украина со ссылкой на пресс-службу политсилы. 

В партии утверждают, что выступают против уступок в переговорах по оккупированным территориям, а также против политических репрессий, якобы организованных властью. 

"За полторы недели провели более ста обысков у представителей Нацкорпуса", - сказал лидер движения Андрей Билецкий.

Также он заявил, что в субботу полиция пыталась препятствовать проведению мирной акции под ОП.

По его словам, власть начала наступление на ветеранское и патриотическое сообщество, чтобы "нейтрализовать ту часть общества, которая будет готова выйти на протест, когда во власти пойдут на уступки в переговорах по оккупированным территориям".

"Они требуют реализацию формулы Штайнмайера, они требуют выборов в "ДНР" и признания, фактического признания террористов властью на этой территории. Россияне требуют дать воду в Крым и требуют сделать это быстро”, - заявил Белецкий.


Источник: https://korrespondent.net/
Ещё по теме:
США расширили список санкций против Беларуси
Под ОП проходит акция против приговора Стерненко. ФОТО
Во время столкновений на Банковой задержаны 17 человек
В Киеве проходят три протестные акции
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
Читаемые за сутки
Читаемые за неделю
Комментарии (0)
Войти через:
Последние новости
На Донбассе второй день тишина
noimageКоронавирус в Украине: статистика за сутки
noimageНизкая демография угрожает дефолтом - эксперт
noimageУ ОП на акции протеста избили журналиста
noimageГлава МВД прокомментировал протесты у ОП
Лента новостей