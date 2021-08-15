Нацкорпус анонсировал продолжение протестных акций

Национальный корпус анонсировал продолжение протестов под стенами ОПУ. Об этом в субботу, 14 августа, сообщает РБК Украина со ссылкой на пресс-службу политсилы.





В партии утверждают, что выступают против уступок в переговорах по оккупированным территориям, а также против политических репрессий, якобы организованных властью.





"За полторы недели провели более ста обысков у представителей Нацкорпуса", - сказал лидер движения Андрей Билецкий.





Также он заявил, что в субботу полиция пыталась препятствовать проведению мирной акции под ОП.





По его словам, власть начала наступление на ветеранское и патриотическое сообщество, чтобы "нейтрализовать ту часть общества, которая будет готова выйти на протест, когда во власти пойдут на уступки в переговорах по оккупированным территориям".





"Они требуют реализацию формулы Штайнмайера, они требуют выборов в "ДНР" и признания, фактического признания террористов властью на этой территории. Россияне требуют дать воду в Крым и требуют сделать это быстро”, - заявил Белецкий.



