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Украина
15 августа 21, 12:12
Коронавирус в Украине: статистика за сутки
коронавирус
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За все время пандемии в Украине заболело 2 265 912 человек, 53 255 больных умерли, выздоровели 2 196 827 человек.
За прошедшие сутки в Украине выявили 695 новых подтвержденных случаев коронавируса, из них 50 случаев среди детей и пять среди медиков, 17 больных умерли, 238 выздоровели, сообщается на сайте Минздрава 15 августа.

Наибольшее число подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (87), Ивано-Франковской (60), Одесской (59), Днепропетровской (58) и Харьковской (53) областях. 

За все время пандемии в Украине заболело 2 265 912 человек, 53 255 больных умерли, выздоровели 2 196 827 человек.

За сутки сделали 30 798 тестирований. Всего проведено 11 667 597 ПЦР-тестирований.

Источник: https://korrespondent.net/
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