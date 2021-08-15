Коронавирус в Украине: статистика за сутки

За прошедшие сутки в Украине выявили 695 новых подтвержденных случаев коронавируса, из них 50 случаев среди детей и пять среди медиков, 17 больных умерли, 238 выздоровели, сообщается на сайте Минздрава 15 августа.





Наибольшее число подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (87), Ивано-Франковской (60), Одесской (59), Днепропетровской (58) и Харьковской (53) областях.





За все время пандемии в Украине заболело 2 265 912 человек, 53 255 больных умерли, выздоровели 2 196 827 человек.





За сутки сделали 30 798 тестирований. Всего проведено 11 667 597 ПЦР-тестирований.



