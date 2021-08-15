На Донбассе второй день тишина

За прошедшие сутки и с начала текущих суток вооруженные сепаратисты на Донбассе соблюдают режим тишины, сообщает штаб ООС на своей странице в Facebook 15 августа.





"За прошедшие сутки, 14 августа, и по состоянию на 7:00 утра 15 августа в районе проведения операции Объединенных сил нарушений режима прекращения огня со стороны российско-оккупационных войск не зафиксировано", - говорится в сообщении.





Отмечается, что украинские воины контролируют ситуацию в районе проведения ООС и соблюдают режим прекращения огня.



