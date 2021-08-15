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Украина
15 августа 21, 12:14
На Донбассе второй день тишина
Донбасс
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Украинские воины контролируют ситуацию в районе проведения ООС и соблюдают режим прекращения огня, отмечает штаб.
За прошедшие сутки и с начала текущих суток вооруженные сепаратисты на Донбассе соблюдают режим тишины, сообщает штаб ООС на своей странице в Facebook 15 августа.

"За прошедшие сутки, 14 августа, и по состоянию на 7:00 утра 15 августа в районе проведения операции Объединенных сил нарушений режима прекращения огня со стороны российско-оккупационных войск не зафиксировано", - говорится в сообщении.

Отмечается, что украинские воины контролируют ситуацию в районе проведения ООС и соблюдают режим прекращения огня.

Источник: https://korrespondent.net/
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