Бурные кадровые волны. Каких ротаций ждать во власти

Вторая половина августа пройдет не только под знаком празднования 30-летия: 22 и 30 августа состоятся две встречи президента на высоком уровне, пишет Валерий Литонинский в №15 Журнала Корреспондент. Первая — в Киеве с канцлером ФРГ Ангелой Меркель, вторая — в Вашингтоне с президентом США Джо Байденом.

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба и глава ОП Андрей Ермак уже летали в США на разведку. Планируется, что Владимир Зеленский должен выбить из Байдена какую-то реальную компенсацию за разрешение США достроить Северный поток — 2 — российский газопровод в обход Украины. Как бы там ни было, а Байден может спросить у Зеленского и о внутреннеукраинских делах, точнее — о выполнении наших обещаний перед Западом, с которыми есть проблемы. Смена главы Нафтогаза в обход процедур уже обжалуется в суде, конкурс на должность нового главы Специализированной антикоррупционной прокуратуры в тупике, нападки на НАБУ не прекратились (впрочем, неэффективность этого органа дает для них более чем достаточно поводов). Так что Зеленскому нужно будет постараться, чтобы вернуться из Вашингтона с победой.

Встреча с Меркель состоится на излете ее каденции — в сентябре будут в ФРГ выборы, по итогам которых правящая коалиция в бундестаге назначит нового канцлера. Но, учитывая явную преемственность политики Берлина, канцлером станет, похоже, однопартиец и близкий последователь Меркель — Армин Лашет (Armin Laschet). Так что называть нынешнюю бундесканцлерин политической «хромой уткой» (глава государства, завершающий свою каденцию), наверное, было бы опрометчиво.

Что везет в Киев Меркель? Да все ту же формулу Штайнмайера, главной особенностью которой является требование предоставить ОРДЛО особый статус. Пока что Киев мог отказываться от имплантирования в государственное тело анклава, который контролируется извне. Кто знает, какие аргументы привезет в Киев Меркель? Она не раз и не два демонстрировала позицию, которая выглядит так: создать видимость урегулирования конфликта на Донбассе за счет любых возможных уступок за счет Киева.

Тем временем Киев сильными и грамотными жестами набирает очки в отношениях с соседями. Сначала для помощи турецким пожарным Украина направила два экипажа пожарных самолетов Ан-32П с группой опытных специалистов в составе 14 человек — они там работают с 30 июля, сбрасывают воду в очаги возгорания. Затем в начале августа 100 украинских пожарных были отправлены на помощь греческим коллегам для борьбы с огнем в окрестностях Афин и в других местах.

Ну а что дома? Дома — скандалы.

ДЕНЬГИ В БАНКАХ

Похищения, тайное пересечение границы, погоня по центру Киева, вертолеты, самолеты, стычки двух правоохранительных органов, обвинения против высших должностных лиц — все это не описание сцен нового криминального сериала, а события из жизни бывшего судьи Днепровского райсуда Киева Николая Чауса. Горе-судья одновременно оказался и подозреваемым в деле НАБУ о взяточничестве, и потерпевшим в деле СБУ о своем же похищении. Понятно, что и без большой политики в истории Чауса никак не обошлось.

На всю страну судья Чаус прославился летом 2016 года. Тогда НАБУ показало, как служитель Фемиды прятал деньги, полученные в результате взятки, в трехлитровые банки на участке возле своего дома. Чаус благодаря своим банкам с долларами тут же превратился в героя мемов, но вот задержать его так и не смогли.

Судья сбежал, воспользовавшись неприкосновенностью. История выглядит так, что ему помогли это сделать, и других версий особо нет. По версии НАБУ, ответственным за бегство Чауса был якобы начальник службы безопасности тогдашнего президента Украины Петра Порошенко — Юрий Федоров. Жена Чауса тоже говорит, что уйти от украинского правосудия ее мужу помогли «люди Порошенко». Сам пятый президент Украины говорит, что Чауса никогда не видел и не знал. Но почему тогда ему приписывают связь с Порошенко?

Все из-за карьеры судьи Чауса, которая долгое время не была особо публичной. Во время событий Революции достоинства судья вынес решения против двух автомайдановцев, забрав у них водительские удостоверения за пикеты возле резиденции Виктора Януковича в Межигорье.

После бегства Януковича за такие решения на Чауса пожаловались в Высший совет правосудия. Пока ВСП проверял судью, тот находился в подвешенном состоянии — на грани увольнения, что использовали по максимуму представители власти. В 2015 году Чаус стал в Днепровском райсуде Киева лидером по количеству рассмотрения уголовных дел: за год он разобрался в 122 производствах. И среди всех этих дел было одно особенно важное для тогдашнего руководства государством — дело Геннадия Корбана. Корбан в то время был одним из ближайших соратников Игоря Коломойского и оппонентом Порошенко. Корбан как раз изрядно потрепал нервы президентской команды на довыборах в 205-м избирательном округе в Чернигове, где противостоял одному из ближайших соратников Порошенко — Сергею Березенко.

Вскоре после выборов против бизнесмена появилось дело о похищении людей и хищении имущества. Меру пресечения Корбану выбирал как раз Чаус. Слушание дела продолжалось 28 часов, Корбан терял сознание, под судом дрались титушки, в Чауса бросали бутылки, но бизнесмена он таки арестовал. Проходил суд над Корбаном как раз перед решением ВСП по поводу Чауса.

ZN.ua Чаус в суде

«Юридически у него есть право подписывать какие-то решения, а кто повесит на себя политическое дело вместо Чауса? Наверное, никто. У него есть индульгенция от власти. Если человек ведет себя таким образом, значит, ему обещали, что ты можешь делать то, что считаешь нужным, и мы тебя прикроем», — говорил тогда адвокат Корбана Андрей Богдан, который через три года стал главой Офиса президента.

В итоге ВСП, конечно, оправдал Чауса, но тут им заинтересовалось НАБУ и приняло на якобы взятке в $150 тыс. за приговор по делу о сбыте наркотиков. «Якобы» — потому что решения суда по поводу этой взятки все еще нет. От НАБУ судья спрятался в Молдове, но Бюро нашло его и там. Чаус попросил в соседней стране политическое убежище, украинский антикоррупционный орган настаивал на экстрадиции.

В конце концов, в марте 2021 года Кишинев окончательно отказал беглому судье в защите, должна была начаться процедура его выдворения в Украину, где его с нетерпением ждало НАБУ, но не тут-то было. Чаус снова пропал.

БИТВА СПЕЦСЛУЖБ

Его якобы похитили прямо на улице Кишинева, причем настолько неумело, что даже в дружественной Молдове быстро пришли к выводу — это сделали украинские спецслужбы. Наши, конечно, все отрицали, но спустя пять месяцев после похищения Чаус нашелся в селе в Винницкой области возле молдавской границы. Просто пришел в одних шортах в сельсовет. Где он находился все это время, Чаус не рассказал, зато заявил, что очень хочет отправиться в управление СБУ в Киеве вместе с сотрудниками спецслужбы. У СБУ «неожиданно» тут же и вертолет под рукой нашелся, которым Чауса в Киев и доставили.

УП В Винницкой области Чаус объявился в таком виде.

Тут начался следующий этап истории, за экранизацию которой мог бы побороться и Netflix, — борьба за Чауса между СБУ и НАБУ. В антикоррупционном бюро начали искать своего подозреваемого, напоминая, что тот фигурирует именно в их деле. Вот только СБУ Чауса отдавать категорически отказалась, под предлогом, что они его якобы защищают и расследуют его похищение. Дошло до того, что представители НАБУ гнались за СБУ, перевозящей Чауса по Киеву, но те ценой ДТП экс-судью антикоррупционерам так и не отдали. После переговоров с участием Офиса генпрокурора СБУ таки дала избрать Чаусу меру пресечения по делу НАБУ — его отправили под круглосуточный домашний арест с обязательством носить браслет. Но будущая судьба горе-путешественника остается открытой.

«Мы получили дискредитированного и, возможно, специально подготовленного (СБУ) фигуранта-свидетеля Чауса, с рисками его обращения в ЕСПЧ относительно политического преследования в Украине», — комментирует дело Чауса директор НАБУ Артем Сытник. Звучит красиво, но больше похоже на оправдание беспомощности дорого стоящего госбюджету Бюро.

Одно понятно точно, не случайно Чауса сначала вывозили в Молдову и содержали там, а потом возвращали в Украину под защитой СБУ. Бывший судья — обладатель очень деликатной информации, которую вполне могут использовать уже осенью, в разгар политического сезона. Сейчас Чаус полностью подконтролен правоохранителям, а значит, и информация, которую он обнародует, скорее всего, будет направлена против оппонентов Банковой.

БОЛЬШАЯ ЧИСТКА

Кстати, об оппонентах: к таковым вынужденно присоединился бывший министр внутренних дел Арсен Аваков, который после обидной отставки утешается отдыхом в любимой Италии. Оттуда он публикует фотографии с красивыми видами и вином. Одну из них с бутылкой итальянского вина Luce della Vite он так и подписал: «Чаус? Не слышал». Тем временем на Банковой сейчас заняты не столько Чаусом, сколько зачисткой аваковского наследия.

УН Аваков публикует фотографии с отдыха в Италии

Близких бывшему бессменному министру людей постепенно выдавливают из органов власти, расформировывают и его суперминистерство, о чем мы уже предупреждали. Первой из-под контроля МВД выйдет Нацгвардия. Ее планируют переподчинить непосредственно президенту, уже и соответствующий законопроект давно готов, и Слуги народа его с радостью примут. Глава фракции СН в Раде Давид Арахамия прямо заявил, что идея забрать Нацгвардию и еще ряд структур из-под подчинения МВД появилась давно, но всегда против был Аваков. Сейчас нет Авакова, нет и преград. Примерно такова же структура подчинения Росгвардии непосредственно президенту в РФ.

Следующие после Нацгвардии на выход из министерства — государственные миграционная и пограничная службы.

А что же новый министр Денис Монастырский по этому поводу думает? Да, собственно, ничего. Ему ведь разрешили несколько своих людей в ведомство привести на позиции замов. А вот близкого к Авакову замминистра Антона Геращенко с должности уже убрали. Ушел в отставку и еще один член аваковской команды — руководитель столичной полиции Андрей Крищенко. Босс столичной полиции — фигура нетривиальная. Кто контролирует Киев, тот контролирует примерно все в отечественных реалиях.

Причем за людьми Авакова пришли не только в МВД. В отставку ушел и главнокомандующий ВСУ Руслан Хомчак. У Хомчака был давний конфликт с министром обороны Андреем Тараном. Отношения между ними настолько плохи, что они даже не здороваются, а общаются только на официальных мероприятиях. Таран объявлял Хомчаку выговор, а тот подавал на министра в суд.

Еще в конце 2020 года на Банковой были готовы уволить одновременно Хомчака и Тарана, но тогда до этого не дошло — категорически против отставки главнокомандующего ВСУ был как раз Аваков. Теперь опять же нет Авакова, нет проблем.

«Решение принято президентом. Зеленский не сомневается в патриотизме, верности присяге, профессионализме Хомчака, но глава государства хочет видеть синергию между Минобороны и ВСУ. Такой синергии, к сожалению, мы не видим. Видим, наоборот, конфликты», — объяснил отставку Хомчака новый пресс-секретарь президента Сергей Никифоров.

Правда, формально Хомчак остается в команде президента, как и с Аваковым, с ним никто не сжигал мосты демонстративно. Более того, генералу даже новую должность дали — он станет первым заместителем секретаря СНБО. Раньше это называли почетной ссылкой. Но теперь-то СНБО набрал веса и сил — это любимый орган президента, так что о Хомчаке мы еще услышим. Реально СНБО стал мощным противовесом прочим органам власти, причем способным принимать решения без особой суеты с юридическими формальностями.

Особо рьяно начавшаяся по всей стране зачистка кадров Авакова проводится в его родной Харьковской области. НАБУ вручило подозрение во взяточничестве председателю Харьковского областного совета Артуру Товмасяну, считающемуся креатурой экс-министра. СБУ провела облаву на членов областной ячейки партии Национальный корпус, которую тоже упорно связывают с Аваковым. Кроме того, шатается кресло и под руководителем главного управления Нацполиции в Харьковской области Андреем Рубелем, поставленным на этот пост Аваковым. Приграничный с РФ полуторамиллионный город — это очень важная точка на карте страны, кто б сомневался.

КТО ЕЩЕ НА ВЫХОД

Впрочем, кадровые перестановки коснулись не только людей Авакова, особенно в оборонном блоке. Лишились своих должностей и три заместителя министра обороны, три заместителя главы СБУ, руководитель Службы внешней разведки, командующий Объединенных сил.

Тот же Таран, скорее всего, своего оппонента Хомчака пересидит недолго. Министр обороны — первый на выход из правительства уже на сентябрьских заседаниях Рады. Слуги народа в разговорах с Корреспондентом отмечают, что это уже вопрос якобы решенный. Вопросов к Тарану накопилось действительно много. Тут и отсутствие каких-либо структурных реформ Минобороны, и, самое кричащее, полностью проваленное выполнение Гособоронзаказа 2020 и 2021 годов, о чем бьют тревогу уже даже в Раде и в рядах СН. К тому же Таран — еще и самый молчащий министр обороны последних лет, который не дал ни одного самостоятельного интервью или пресс-конференции.

Также претендентами на вылет из Кабмина называют вице-премьера, министра по вопросам стратегических отраслей промышленности Олега Уруского и министра культуры Александра Ткаченко. И если по поводу первого поводы очевидны — тот же гособоронзаказ и провалы в ракетной программе, то претензии к Ткаченко неочевидны. Наверное, мы не все знаем?

Но вот премьеру Денису Шмыгалю, похоже, ничего не угрожает. Его отставка означает замену всего правительства, что провести Банковой по-прежнему очень накладно. Разве что осенью нужно будет в срочном порядке искать ответственного за тарифные провалы. Тогда и Шмыгалем могут пожертвовать. Тем более что среди претендентов на его место уже развернулась настоящая пиар-битва: на арену вышли первый вице-премьер Алексей Любченко и министр развития общин и территорий Алексей Чернышев. И силы только кажутся неравными, поговаривают наши источники.

ПОПУТЧИКИ & ПАРТНЕРЫ

Не только с правительством Банковой предстоит разбираться осенью. Тем более что оппоненты власти демонстрируют способность к объединению. Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков, который по-прежнему не хочет идти в ногу с Офисом президента, демонстрирует знаки поддержки мэру Киева Виталию Кличко, у которого продолжаются проблемы в отношениях с ОП. Кличко на Банковой воспринимают как возможного соперника на будущих президентских выборах. А от самостоятельной игры Разумкова хотя и устали изрядно, но вынуждены с ней считаться ввиду особой роли главы Рады.

Депо Разумков пришел в гости к Кличко

В конце июля Разумков появился на Украинском муниципальном форуме в Одессе, организатором которого была возглавляемая Кличко Ассоциация городов Украины (АГУ). Одновременно проходило совместное заседание президиума Конгресса местных и региональных властей при президенте и Национального совета реформ, в котором участвовал сам президент Зеленский. Спикер отдал предпочтение форуму Кличко, хотя Конгресс местных и региональных властей на Банковой создали именно как альтернативу Ассоциации городов Украины.

Вряд ли можно говорить о полноценном союзе между Разумковым и Кличко, скорее о тактическом, они попутчики — это одна версия. А вторая — это версия о том, что эта политпара может дополнить сильные стороны друг друга и неплохо сыграть на очередных выборах.



