Мэр Кривого Рога найден мертвым: все подробности ЧП

Мэр Кривого Рога Константин Павлов был найден застреленным в воскресенье, 15 августа, в его доме.

По состоянию на 18:00 полиция не подтвердила официально гибель градоначальника, но это сделал его соратник по ОПЗЖ - нардеп Вадим Рабинович. По его словам, Константина Павлова убили.

При этом на месте обнаружения трупа нашли также карабин "Сайга" 7,62 мм. Поэтому полиция также рассмотрит версию самоубийства. Депутат Рабинович в эту версию не верит, подчеркивая, что общался с ним за несколько часов до гибели.

Рабинович утверждает, что случившееся с Павловым именно убийство.

"Если нам сейчас начнут рассказывать, что весёлый жизнерадостный, верующий человек Константин Павлов покончил с собой – в этот бред мы верить не будем! Я разговаривал с ним два дня назад. Наши однопартийцы разговаривали с ним вчера – он был весёлый рассказывал о своих планах", - отметил Рабинович.

По словам Рабиновича, после смерти Павлова исполнять обязанности мэра Кривого Рога будет член партии Слуга Народа Александр Котляр.

Руководитель молодежного крыла ОПЗЖ Артем Марчевский написал на своей странице в Facebook, что у Павлова, по разной информации, огнестрельное ранение в голову или в область груди.











Тело Константина Павлова нашли на пороге его собственного дома в селе Вольное под Кривым Рогом. Полиция его гибель подтвердила. Фотографии с места событий уже появляются в сети. В частности, их опубликовал местный блогер Алексей Теймурзин.



Труп Константина Павлова

Также появился короткий ролик, снятый рядом с домом.





