Мэр Кривого Рога найден мертвым: все подробности ЧП

Тело мэра Кривого Рога нашли на пороге его загородного дома
Мэр Кривого Рога Константин Павлов был найден застреленным в воскресенье, 15 августа, в его доме.
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По состоянию на 18:00 полиция не подтвердила официально гибель градоначальника, но это сделал его соратник по ОПЗЖ - нардеп Вадим Рабинович. По его словам, Константина Павлова убили.
При этом на месте обнаружения трупа нашли также карабин "Сайга" 7,62 мм. Поэтому полиция также рассмотрит версию самоубийства. Депутат Рабинович в эту версию не верит, подчеркивая, что общался с ним за несколько часов до гибели.
Рабинович утверждает, что случившееся с Павловым именно убийство.
"Если нам сейчас начнут рассказывать, что весёлый жизнерадостный, верующий человек Константин Павлов покончил с собой – в этот бред мы верить не будем! Я разговаривал с ним два дня назад. Наши однопартийцы разговаривали с ним вчера – он был весёлый рассказывал о своих планах", - отметил Рабинович.
По словам Рабиновича, после смерти Павлова исполнять обязанности мэра Кривого Рога будет член партии Слуга Народа Александр Котляр.
Руководитель молодежного крыла ОПЗЖ Артем Марчевский написал на своей странице в Facebook, что у Павлова, по разной информации, огнестрельное ранение в голову или в область груди.
Где нашли труп
Тело Константина Павлова нашли на пороге его собственного дома в селе Вольное под Кривым Рогом. Полиция его гибель подтвердила. Фотографии с места событий уже появляются в сети. В частности, их опубликовал местный блогер Алексей Теймурзин.
Труп Константина Павлова
Также появился короткий ролик, снятый рядом с домом.
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в понедельник заслушает доклад правоохранителей о первых результатах расследования.
"Конкретную и проверенную информацию будем иметь после проведения экспертиз и первых шагов следствия. Держу это дело под личным контролем и настаиваю на регулярных отчетах правоохранителей перед обществом Кривого Рога", - написал он.
Глава Днепропетровской ОГА Валентин Резниченко позже заявил, что предварительной версией гибели Павлова является самоубийство.
Как он стал мэром
Константин Павлов выиграл выборы в октябре 2020 года. Его главным конкурентом был кандидат от "Слуги народа" Дмитрий Шевчик. Примечательно, что перед выборами свою кандидатуру неожиданно для многих снял Юрий Вилкул, возглавлявший этот город до этого