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Новости
Украина
15 августа 21, 21:42
Мэр Кривого Рога найден мертвым: все подробности ЧП
Константин Павлов
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Тело мэра Кривого Рога нашли на пороге его загородного дома

Мэр Кривого Рога Константин Павлов был найден застреленным в воскресенье, 15 августа, в его доме. 

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По состоянию на 18:00 полиция не подтвердила официально гибель градоначальника, но это сделал его соратник по ОПЗЖ - нардеп Вадим Рабинович. По его словам, Константина Павлова убили.

При этом на месте обнаружения трупа нашли также карабин "Сайга" 7,62 мм. Поэтому полиция также рассмотрит версию самоубийства. Депутат Рабинович в эту версию не верит, подчеркивая, что общался с ним за несколько часов до гибели.

Рабинович утверждает, что случившееся с Павловым именно убийство. 
 
"Если нам сейчас начнут рассказывать, что весёлый жизнерадостный, верующий человек Константин Павлов покончил с собой – в этот бред мы верить не будем! Я разговаривал с ним два дня назад. Наши однопартийцы разговаривали с ним вчера – он был весёлый рассказывал о своих планах", - отметил Рабинович.
 
По словам Рабиновича, после смерти Павлова исполнять обязанности мэра Кривого Рога будет член партии Слуга Народа Александр Котляр.

Руководитель молодежного крыла ОПЗЖ Артем Марчевский написал на своей странице в Facebook, что у Павлова, по разной информации, огнестрельное ранение в голову или в область груди.

Где нашли труп

Тело Константина Павлова нашли на пороге его собственного дома в селе Вольное под Кривым Рогом. Полиция его гибель подтвердила. Фотографии с места событий уже появляются в сети. В частности, их опубликовал местный блогер Алексей Теймурзин.


Труп Константина Павлова

 Также появился короткий ролик, снятый рядом с домом.


Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в понедельник заслушает доклад правоохранителей о первых результатах расследования. 

"Конкретную и проверенную информацию будем иметь после проведения экспертиз и первых шагов следствия. Держу это дело под личным контролем и настаиваю на регулярных отчетах правоохранителей перед обществом Кривого Рога", - написал он. 

Глава Днепропетровской ОГА Валентин Резниченко позже заявил, что предварительной версией гибели Павлова является самоубийство.  

Как он стал мэром

Константин Павлов выиграл выборы в октябре 2020 года. Его главным конкурентом был кандидат от "Слуги народа" Дмитрий Шевчик. Примечательно, что перед выборами свою кандидатуру неожиданно для многих снял Юрий Вилкул, возглавлявший этот город до этого
telegraf.com.ua
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