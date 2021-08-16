Смерть Павлова. Предварительная версия - суицид

Глава Днепропетровской ОГА Валентин Резниченко заявил, что предварительная версия смерти мэра Кривого Рога Константина Павлова - суицид, сообщает издание Страна.юа.

"По результатам осмотра трупа сотрудником судебно-медицинской экспертизы, предварительная версия суицид. Работают криминалисты, ДСР доступ к камерам ещё не получил", - рассказал Резниченко.

По словам главы ОГА, в последний раз он разговаривал с Павловым в пятницу, погибший мэр был в хорошем настроении.

"Мы обсуждали тарифы, газ, по голосу ничего не предвещало беды. Но мы ж не понимаем, что ему сообщили в субботу и что происходило у него в душе", - сказал Резниченко.

В свою очередь директор коммуникаций МВД Артем Шевченко сообщил, что у полиции на данный момент есть три версии гибели мэра Кривого Рога.

"Количество вариантов ограничено: это либо убийство, либо самоубийство, либо неосторожное обращение с оружием. Такое бывает", - сказал Шевченко в эфире телеканала Украина 24.

Напомним, что тело Павлова обнаружили в воскресенье, 15 августа, на веранде дома в селе Вольное под Кривым Рогом. Рядом с ним нашли ружье.

Полиция сообщала, что уголовное производство открыто по статье об умышленном убийстве.

Однопартиец Павлова, нардеп от ОПЗЖ Вадим Рабинович заявил, что не верит в самоубийство мэра Кривого Рога.

"Если нам сейчас начнут рассказывать, что весёлый жизнерадостный, верующий человек Константин Павлов покончил с собой – в этот бред мы верить не будем! Я разговаривал с ним два дня назад. Наши однопартийцы разговаривали с ним вчера – он был весёлый, рассказывал о своих планах", - отметил Рабинович.



