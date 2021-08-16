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Новости
Украина
16 августа 21, 11:33
Смерть Павлова. Предварительная версия - суицид
Константин Павлов
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Новые подробности гибели мэра Кривого Рога Константина Павлова, которого нашли мертвым в воскресенье в собственном доме.
Глава Днепропетровской ОГА Валентин Резниченко заявил, что предварительная версия смерти мэра Кривого Рога Константина Павлова - суицид, сообщает издание Страна.юа.
 
"По результатам осмотра трупа сотрудником судебно-медицинской экспертизы, предварительная версия суицид. Работают криминалисты, ДСР доступ к камерам ещё не получил", - рассказал Резниченко.
 
По словам главы ОГА, в последний раз он разговаривал с Павловым в пятницу, погибший мэр был в хорошем настроении.
 
"Мы обсуждали тарифы, газ, по голосу ничего не предвещало беды. Но мы ж не понимаем, что ему сообщили в субботу и что происходило у него в душе", - сказал Резниченко.
 
В свою очередь директор коммуникаций МВД Артем Шевченко сообщил, что у полиции на данный момент есть три версии гибели мэра Кривого Рога.
 
"Количество вариантов ограничено: это либо убийство, либо самоубийство, либо неосторожное обращение с оружием. Такое бывает", - сказал Шевченко в эфире телеканала Украина 24.
 
Напомним, что тело Павлова обнаружили в воскресенье, 15 августа, на веранде дома в селе Вольное под Кривым Рогом. Рядом с ним нашли ружье. 
 
Полиция сообщала, что уголовное производство открыто по статье об умышленном убийстве.
 
Однопартиец Павлова, нардеп от ОПЗЖ Вадим Рабинович заявил, что не верит в самоубийство мэра Кривого Рога.
 
 "Если нам сейчас начнут рассказывать, что весёлый жизнерадостный, верующий человек Константин Павлов покончил с собой – в этот бред мы верить не будем! Я разговаривал с ним два дня назад. Наши однопартийцы разговаривали с ним вчера – он был весёлый, рассказывал о своих планах", - отметил Рабинович.

Источник: https://korrespondent.net/
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