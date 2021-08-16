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Новости
Украина
16 августа 21, 11:37
В Черкассах мужчина угрожал взорвать здание СБУ
СБУ
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Мужчина прямо в здании СБУ уничтожил свой паспорт гражданина Украины и выражался негативно против государства.
В здание СБУ в Черкассах проник 26-летний молодой человек и угрожал его подорвать, сообщает пресс-служба полиции области в Facebook.
 
Мужчина "вел себя неадекватно, уничтожил свой паспорт гражданина Украины, выражался негативно против государства и угрожал подорвать здание", сообщили в полиции.
 
В итоге его задержали, в здании СБУ не нашли подозрительных предметов. Он не смог объяснить свои действия и "находился в психоэмоциональном состоянии". Нарушителя доставили в специализированное лечебное учреждение в Смеле.
 
Следователи районного управления полиции внесли ведомости в Единый реестр досудебных расследований по ч.1 ст. 296 (Хулиганство) УК Украины.

Источник: https://korrespondent.net/
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