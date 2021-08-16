В Черкассах мужчина угрожал взорвать здание СБУ

В здание СБУ в Черкассах проник 26-летний молодой человек и угрожал его подорвать, сообщает пресс-служба полиции области в Facebook.

Мужчина "вел себя неадекватно, уничтожил свой паспорт гражданина Украины, выражался негативно против государства и угрожал подорвать здание", сообщили в полиции.

В итоге его задержали, в здании СБУ не нашли подозрительных предметов. Он не смог объяснить свои действия и "находился в психоэмоциональном состоянии". Нарушителя доставили в специализированное лечебное учреждение в Смеле.

Следователи районного управления полиции внесли ведомости в Единый реестр досудебных расследований по ч.1 ст. 296 (Хулиганство) УК Украины.



