Из Афганистана эвакуированы более 30 украинцев

После прихода "Талибана" к власти в Афганистане Украина эвакуировала из республики более 30 своих граждан. Об этом в ночь на понедельник, 16 августа, написал украинский лидер Владимир Зеленский на своей странице в Twitter.





"Из-за роста насилия в Афганистане Украина активизирует усилия для безопасного возвращения своих граждан домой. Из Кабула сегодня эвакуировали более 30 украинцев. Вскоре они будут в безопасности. Украина всегда придет на помощь своим гражданам, что бы ни происходило в мире!" - говорится в сообщении.









Напомним, накануне талибы захватили столицу Афганистана Кабул. Чтобы избежать кровопролития, правительство передало им власть. Афганский лидер Ашраф Гани покинул страну - он отправился в Узбекистан.



