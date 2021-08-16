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Новости
Украина
16 августа 21, 11:56
Из Афганистана эвакуированы более 30 украинцев
афганистан
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Талибы взяли под контроль власть в афганской республике, в связи с чем украинское правительство вывезло своих граждан.
После прихода "Талибана" к власти в Афганистане Украина эвакуировала из республики более 30 своих граждан. Об этом в ночь на понедельник, 16 августа, написал украинский лидер Владимир Зеленский на своей странице в Twitter.

"Из-за роста насилия в Афганистане Украина активизирует усилия для безопасного возвращения своих граждан домой. Из Кабула сегодня эвакуировали более 30 украинцев. Вскоре они будут в безопасности. Украина всегда придет на помощь своим гражданам, что бы ни происходило в мире!" - говорится в сообщении.


Напомним, накануне талибы захватили столицу Афганистана Кабул. Чтобы избежать кровопролития, правительство передало им власть. Афганский лидер Ашраф Гани покинул страну - он отправился в Узбекистан.

Источник: https://korrespondent.net/
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