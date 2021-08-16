Украинские спасатели вернулись из Турции

Украинские пожарные-авиаторы, которые более двух недель помогали турецким коллегам в тушении масштабных лесных пожаров, вернулись домой. Об этом в воскресенье, 15 августа, сообщила пресс-служба ГСЧС.





"Два самолета АН-32П совершили посадку на аэродроме Специального авиационного отряда Оперативно-спасательной службы гражданской защиты ГСЧС Украины в г. Нежин", - говорится в сообщении.





Встречать экипажи прибыл глава ГСЧС Николай Чечеткин. Руководитель поздравил спасателей с возвращением и отметил, что вся Украина ими гордится, а граждане Турции всегда будут благодарны им за неоценимую помощь и спасенные дома.





Отмечается, что всего с начала работ украинскими авиаторами было осуществлено 124 сброса воды (992 тонны) на очаги пожаров. Работали самолеты вблизи провинций Анталия и Испарта.



