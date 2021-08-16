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Новости
Украина
16 августа 21, 12:05
Канада примет участие в Крымской платформе
Украина,Канада
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Представлять страну на саммите будет спикер Сената Джордж Фьюри, должность которого во время избирательной кампании является наивысшей.
Власти Канады, которые накануне объявили о роспуске парламента, подтвердили свое участие в саммите Крымской платформы 23 августа в Киеве. Об этом в воскресенье, 15 августа, сообщил посол Украины в Канаде Андрей Шевченко в Facebook.

"Канада направляет к нам Спикера Сената Джорджа Фьюри. Во время избирательной кампании и до формирования нового правительства это - высшая политическая должность в стране", - написал дипломат.

Также он выразил благодарность Канаде за поддержку Украинского государства.

"Спасибо за высокий уровень и реальную - не декоративную - поддержку нашей борьбы!" – подчеркнул Шевченко.

Источник: https://korrespondent.net/
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