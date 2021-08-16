Канада примет участие в Крымской платформе

Власти Канады, которые накануне объявили о роспуске парламента, подтвердили свое участие в саммите Крымской платформы 23 августа в Киеве. Об этом в воскресенье, 15 августа, сообщил посол Украины в Канаде Андрей Шевченко в Facebook.





"Канада направляет к нам Спикера Сената Джорджа Фьюри. Во время избирательной кампании и до формирования нового правительства это - высшая политическая должность в стране", - написал дипломат.





Также он выразил благодарность Канаде за поддержку Украинского государства.





"Спасибо за высокий уровень и реальную - не декоративную - поддержку нашей борьбы!" – подчеркнул Шевченко.



