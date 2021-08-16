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Новости
Украина
16 августа 21, 12:43
Сутки в ООС: три нарушения, без потерь у ВСУ
донбасс
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Сепаратисты обстреляли позиции украинских военных возле Светлодарска, Золотого-4 и Катериновки.
За сутки, 15 августа, на Донбассе зафиксировали три нарушения режима прекращения огня со стороны сепаратистов. Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС в понедельник, 16 августа.

В частности, возле Светлодарска сепаратисты обстреливали позиции украинских военных из автоматических станковых гранатометов. Вблизи Золотого-4 враг открывал огонь из автоматических станковых и ручных противотанковых гранатометов, а также крупнокалиберных пулеметов. У Катериновки противник применял автоматические станковые гранатометы, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.

"На обстрелы противника наши военные открывали огонь. О действиях вооруженных формирований Российской Федерации сообщено представителям ОБСЕ через Украинскую сторону СЦКК", - сказано в сообщении.

С начала текущих нарушений режима прекращения огня не зафиксировано. Украинские воины контролируют ситуацию на Донбассе.

Источник: https://korrespondent.net/
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