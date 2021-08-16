Сутки в ООС: три нарушения, без потерь у ВСУ

За сутки, 15 августа, на Донбассе зафиксировали три нарушения режима прекращения огня со стороны сепаратистов. Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС в понедельник, 16 августа.





В частности, возле Светлодарска сепаратисты обстреливали позиции украинских военных из автоматических станковых гранатометов. Вблизи Золотого-4 враг открывал огонь из автоматических станковых и ручных противотанковых гранатометов, а также крупнокалиберных пулеметов. У Катериновки противник применял автоматические станковые гранатометы, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.





"На обстрелы противника наши военные открывали огонь. О действиях вооруженных формирований Российской Федерации сообщено представителям ОБСЕ через Украинскую сторону СЦКК", - сказано в сообщении.





С начала текущих нарушений режима прекращения огня не зафиксировано. Украинские воины контролируют ситуацию на Донбассе.



