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Украина
16 августа 21, 12:46
Смерть Павлова была самоубийством
Константин Павлов
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Появилось видео с камер наблюдения, на котором видно, как Константин Павлов, находясь в доме один, стреляет в себя из карабина.
Мэр Кривого Рога Константин Павлов покончил с собой. Версию убийства опровергло видео с камер наблюдения из его дома, опубликованное в Telegram-канале Pavlovsky News в понедельник, 16 августа.

Запись показывает, что Павлов находился дома один - мужчина ходил по коридору с карабином в руках, много курил, с кем-то переписывался по телефону. Затем мужчина долго сидел, потом приставил оружие к туловищу и выстрелил. После этого Павлову удалось пройти около десяти метров и вывалиться из входной двери.

Напомним, что изначально следствие рассматривало три версии гибели Константина Павлова - убийство, самоубийство и неосторожное обращение с оружием.

Источник: https://korrespondent.net/
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