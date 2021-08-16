Более 51 тысячи украинцев вакцинировались от COVID

В Украине за день от коронавируса вакцинировали 51 068 человек - одну дозу вакцины получили 31 675 человек, а полностью иммунизированы 19 393 человека. Об этом сообщает Минздрав в понедельник, 16 августа.





Накануне работали 307 мобильных бригад, 1 009 пунктов прививки и 346 центров вакцинации.





Всего с начала прививочной кампании привито 4 722 695 человек, из них получили одну дозу - 4 722 693 человека, полностью иммунизированы, получив две дозы вакцины, - 2 738 073 человека (из них двое получили одну дозу за рубежом). С 24 февраля в стране проведено 7 460 766 прививок.





Напомним, что в Киеве приостановят вакцинацию. В связи с празднованием 30-й годовщины Независимости Украины 23 и 24 августа не будут работать Центры массовой вакцинации.



