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Новости
Украина
16 августа 21, 12:51
Более 51 тысячи украинцев вакцинировались от COVID
вакцина
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Первую дозу вакцины от коронавируса в Украине получили уже более 4,7 млн человек, а завершили курс иммунизации - более 2,7 млн.
В Украине за день от коронавируса вакцинировали 51 068 человек - одну дозу вакцины получили 31 675 человек, а полностью иммунизированы 19 393 человека. Об этом сообщает Минздрав в понедельник, 16 августа.

Накануне работали 307 мобильных бригад, 1 009 пунктов прививки и 346 центров вакцинации.

Всего с начала прививочной кампании привито 4 722 695 человек, из них получили одну дозу - 4 722 693 человека, полностью иммунизированы, получив две дозы вакцины, - 2 738 073 человека (из них двое получили одну дозу за рубежом). С 24 февраля в стране проведено 7 460 766 прививок.

Напомним, что в Киеве приостановят вакцинацию. В связи с празднованием 30-й годовщины Независимости Украины 23 и 24 августа не будут работать Центры массовой вакцинации.

Источник: https://korrespondent.net/
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