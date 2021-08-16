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16 августа 21, 13:05
Павлова могли довести до самоубийства - полиция
дом
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В полиции Днепропетровской области провели брифинг по гибели мэра Кривого Рога. Появилась новая версия.
Полиция рассматривает кроме озвученных трех еще одну версию гибели мэра Кривого Рока Константина Павлова - доведение до самоубийства. Об этом в понедельник, 16 августа, сообщил глава Нацполиции в Днепропетровской области Анатолий Щадило.

"Да, не исключается и такая версия", - ответил он на соответствующий вопрос.

"Любая версия будет сейчас рассматриваться и проверяться. По изъятию оружия назначена комплексная экспертиза", - сообщил он.

Щадило напомнил, что следствие рассматривает три версии смерти Павлова: самоубийство, убийство, неосторожное обращение с оружием.

Также он сообщил, что полиции неизвестно, как видео с камер наблюдения из дома Павлова попало в интернет. Видео сейчас анализируют.
 
"Был сделан детальный осмотр места события. Проводится анализ камер видеонаблюдения. … Информация, которая находилась на сервере, сегодня обрабатывается. Других людей мы на видео не видим, проводится детальный анализ", - сказал Щадило.
 
На теле Павлова нашли один выстрел из охотничьего карабина 7,62, который зарегистрирован на него. Смерть наступила около 6-7 утра.
 
Сегодня с родственниками погибшего проведут следственные действия.

Напомним, что тело Павлова обнаружили в воскресенье, 15 августа, на веранде дома в селе Вольное под Кривым Рогом. Рядом с ним нашли ружье. 

Источник: https://korrespondent.net/
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