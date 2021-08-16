Павлова могли довести до самоубийства - полиция

Полиция рассматривает кроме озвученных трех еще одну версию гибели мэра Кривого Рока Константина Павлова - доведение до самоубийства. Об этом в понедельник, 16 августа, сообщил глава Нацполиции в Днепропетровской области Анатолий Щадило.





"Да, не исключается и такая версия", - ответил он на соответствующий вопрос.





"Любая версия будет сейчас рассматриваться и проверяться. По изъятию оружия назначена комплексная экспертиза", - сообщил он.





Щадило напомнил, что следствие рассматривает три версии смерти Павлова: самоубийство, убийство, неосторожное обращение с оружием.





Также он сообщил, что полиции неизвестно, как видео с камер наблюдения из дома Павлова попало в интернет. Видео сейчас анализируют.

"Был сделан детальный осмотр места события. Проводится анализ камер видеонаблюдения. … Информация, которая находилась на сервере, сегодня обрабатывается. Других людей мы на видео не видим, проводится детальный анализ", - сказал Щадило.

На теле Павлова нашли один выстрел из охотничьего карабина 7,62, который зарегистрирован на него. Смерть наступила около 6-7 утра.

Сегодня с родственниками погибшего проведут следственные действия.





Напомним, что тело Павлова обнаружили в воскресенье, 15 августа, на веранде дома в селе Вольное под Кривым Рогом. Рядом с ним нашли ружье.



