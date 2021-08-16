МОЗ разрешит работать заведениям без ограничений

Минздрав намерен разрешить работать заведениям в случае введения жесткого карантина при условии вакцинации свыше 80% коллектива. Об этом в понедельник, 16 августа, сообщил Союз украинских предпринимателей в Facebook по итогам встречи с министром здравоохранения Виктором Ляшко.





В частности планируется:





разрешить работу предприятий/организаций, если вакцинировано около 80% коллектива;

допускать в учреждения вакцинированных клиентов и потребителей;

разрешить работу учебных заведений при вакцинации 80% сотрудников;





Также по примеру Германии планируется внедрить отдельный программный продукт для торгово-развлекательных центров, который позволит отслеживать загрузку ТРЦ, проводить запись для посещения на конкретное время и допускать для посещения покупателей, которые сделали ПЦР-тест, экспресс-тест на месте или вакцинированы.





Ляшко напомнил, что власти не планируют отдельных решений по локдауну - будет действовать адаптивный карантин. Пока его действие продлили до октября.





Отметим, главный санврач Игорь Кузин считает неизбежным возвращение красной зоны и жестких карантинных ограничений в Украине, но вводить локдаун в связи с распространением штамма коронавируса Дельта не планируют.



