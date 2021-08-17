На Донбассе при обстреле погиб военный ВСУ

Сегодня, 17 августа, на линии разграничения между свободной и оккупированной гибридными российскими войсками частью Донбасса погиб военнослужащий Вооруженных Сил Украины. Об этом сообщила пресс-служба операции объединенных сил.

"В результате вражеских обстрелов один военный получил огнестрельное ранение, несовместимое с жизнью", – сказали в штабе ООС.

Новость будет дополнена именем и данными о погибшем защитнике Украины не ранее, чем военное командование сообщит его родным о трагедии.

Всего за 16 августа в зоне ООС зафиксировано пять "нарушений режима прекращения огня" оккупантами; другими словами – обстрелов и других враждебных действий.

СПРАВКА.

Сегодня, 17 августа, по состоянию на 07:00 утра зафиксировано уже два обстрела: у Причепиловки – стрелковый, и близ Водяного у Донецка – из минометов 120-го калибра. Потерь нет.

"На обстрелы врага подразделения объединенных сил открывали огонь", – подчеркнули в штабе.