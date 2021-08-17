На Донбассе при обстреле погиб военный ВСУ

Сегодня, 17 августа, на линии разграничения между свободной и оккупированной гибридными российскими войсками частью Донбасса погиб военнослужащий Вооруженных Сил Украины. Об этом сообщила пресс-служба операции объединенных сил.
"В результате вражеских обстрелов один военный получил огнестрельное ранение, несовместимое с жизнью", – сказали в штабе ООС.
Новость будет дополнена именем и данными о погибшем защитнике Украины не ранее, чем военное командование сообщит его родным о трагедии.
Всего за 16 августа в зоне ООС зафиксировано пять "нарушений режима прекращения огня" оккупантами; другими словами – обстрелов и других враждебных действий.СПРАВКА. Необъявленная война продолжается восьмой год: Россией захвачен Крым и часть Донбасса. Кремль все это время отрицает свое участие, утверждая, в том числе через рупоры в СМИ и в соцсетях, что на востоке "гражданская война", а Россия лишь неким образом "поддерживает Донбасс". Цель Кремля – дестабилизировать Украину, в том числе изнутри, через пособников и агентуру. Задача оккупантов: чтобы Украина признала субъектность их террористических образований ДНР/ЛНР, и влиять через них на внешнюю политику страны.
Сегодня, 17 августа, по состоянию на 07:00 утра зафиксировано уже два обстрела: у Причепиловки – стрелковый, и близ Водяного у Донецка – из минометов 120-го калибра. Потерь нет.
"На обстрелы врага подразделения объединенных сил открывали огонь", – подчеркнули в штабе.7 лет назад Россия захватила 140 км границы на Донбассе.