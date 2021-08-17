Запасы газа Украины на треть ниже прошлогодних

Подземные хранилища газа Украины заполнены более чем наполовину, но запасы ниже на 30% от прошлогодних. Об этом свидетельствуют данные Укртрансгаза.





Так, на середину августа в ПХГ находится 17,62 млрд кубометров газа - 57% от мощностей.





Год назад ПХГ были заполнены на 77,1% (23,88 млрд кубометров).





С начала месяца в хранилища закачано 620 млн кубометров газа.





В Укртрансгазе планируют до начала отопительного сезона закачать еще 2-3 млрд кубометров газа.





Напомним, в прошлый отопительный сезон страна вошла с рекордными запасами в почти 28,5 млрд кубометров.





Но в этом году закачку импортного газа в ПХГ Украина начала только в июне, а низкие объемы закупок объясняются высокой ценой на газ в Европе, которая сегодня превысила 580 долларов за тысячу кубометров.



