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Новости
Украина
17 августа 21, 09:29
Запасы газа Украины на треть ниже прошлогодних
газ
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Украина начала август с запасами газа в 17 миллиардов кубометров и за полмесяца закачала 620 миллионов кубометров.
Подземные хранилища газа Украины заполнены более чем наполовину, но запасы ниже на 30% от прошлогодних. Об этом свидетельствуют данные Укртрансгаза.

Так, на середину августа в ПХГ находится 17,62 млрд кубометров газа - 57% от мощностей.

Год назад ПХГ были заполнены на 77,1% (23,88 млрд кубометров).

С начала месяца в хранилища закачано 620 млн кубометров газа.

В Укртрансгазе планируют до начала отопительного сезона закачать еще 2-3 млрд кубометров газа.

Напомним, в прошлый отопительный сезон страна вошла с рекордными запасами в почти 28,5 млрд кубометров. 

Но в этом году закачку импортного газа в ПХГ Украина начала только в июне, а низкие объемы закупок объясняются высокой ценой на газ в Европе, которая сегодня превысила 580 долларов за тысячу кубометров.

Источник: https://korrespondent.net/
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