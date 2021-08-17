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Новости
Украина
17 августа 21, 09:38
Украинский самолет не может вылететь из Кабула
Кабул
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Глава МИД Украины назвал ситуацию критической из-за большого количества людей, которые пытаются любой ценой покинуть Афганистан.
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сообщил, что в аэропорту Кабула находится второй украинский самолет, но он не может оттуда вылететь. Об этом он сказал журналистам в понедельник, 16 июля.

"Сейчас самая большая проблема в том, что у нас есть борт, который там находится, и который не может вылететь. Он теоретически в какой-то момент сможет вылететь, но сможет ли новый украинский самолет туда прибыть - это пока вопрос без ответа", - сказал он.

Кулеба также назвал ситуацию в аэропорту Кабула критической.

"Сейчас ситуация в аэропорту Кабула - критическая, и пока самолет вылететь не может. Если в Кабуле ты сейчас откроешь дверь самолета - у тебя за две секунды будет полный салон, и люди будут лежать, и это будет непонятно кто", - добавил глава МИД.

Вместе с тем, он отметил, что Украина готова брать на свободные места граждан других государств, в том числе Афганистана, как это проходило с первым рейсом.

По словам Кулебы, сейчас некоторые СМИ распространяют информацию, что МИД кому-то не предлагает эвакуацию из Афганистана. Он назвал эту информацию "абсолютной манипуляцией" и призвал украинцев обращаться в посольства Украины в Таджикистане, Пакистане и заявлять о своем местонахождении.

Источник: https://korrespondent.net/
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