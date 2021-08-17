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Украина
17 августа 21, 09:39
Масштабная вспышка COVID произошла в детском лагере Одессы
COVID
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Инфекцию выявили уже у 44 человек, почти все заболевшие - дети . Ожидаются результаты остальных тестов.
Масштабная вспышка коронавируса произошла в одесском детском лагере Молодая гвардия. Заражение выявили у 42 детей и двух сотрудников. Об этом в понедельник, 16 августа, сообщает Думская.

Отмечается, что сначала у детей и работников учреждения обнаружили симптомы COVID-19, после чего их изолировали и взяли пробы для проверки методом ПЦР. Первые результаты оказались положительными.

"Вчера было 26 больных, сегодня 44. Мы ждем результатов тестирования", - заявили в Одесском областном департаменте здравоохранения.

Сейчас детский лагерь закрыт на карантин.

Источник: https://korrespondent.net/
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