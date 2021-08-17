Масштабная вспышка COVID произошла в детском лагере Одессы

Масштабная вспышка коронавируса произошла в одесском детском лагере Молодая гвардия. Заражение выявили у 42 детей и двух сотрудников. Об этом в понедельник, 16 августа, сообщает Думская.





Отмечается, что сначала у детей и работников учреждения обнаружили симптомы COVID-19, после чего их изолировали и взяли пробы для проверки методом ПЦР. Первые результаты оказались положительными.





"Вчера было 26 больных, сегодня 44. Мы ждем результатов тестирования", - заявили в Одесском областном департаменте здравоохранения.





Сейчас детский лагерь закрыт на карантин.



