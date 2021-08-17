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Новости
Украина
17 августа 21, 09:41
Швеция присоединится к Крымской платформе
Швеция
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Глава правительства и министр обороны Швеции примут участие в инициативе по деоккупации Крыма.
Премьер-министр Швеции Стефан Левен и министр обороны Питер Хультквист приедут в Киев 23 августа, чтобы принять участие в торжественном открытии украинской инициативы Крымская платформа. Об этом в понедельник, 16 августа, сообщает пресс-служба правительства Швеции.

"Премьер-министр посетит Киев 23 августа, чтобы принять участие в открытии украинской инициативы Крымская платформа. В визите также примет участие министр обороны Петер Хультквист", - говорится в сообщении.

При этом в пресс-службе отметили, что участие премьер-министра подтверждает принципиальную поддержку Швецией территориальной целостности, суверенитета и независимости Украины.

Напомним, за минувшую неделю участие в первом саммите Крымской платформы подтвердили девять стран. 

Ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба ответил на заявление главы МИД РФ Сергея Лаврова, назвавшего Крымскую платформу "шабашем". Украинский министр остался доволен "этой нервной реакцией".

Источник: https://korrespondent.net/
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