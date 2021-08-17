В Украине появилась новая госнаграда

Президент Владимир Зеленский утвердил положение о новом государственном знаке отличия Национальная легенда Украины, которым будут награждать раз в год. Об этом в понедельник, 16 августа, сообщает пресс-служба Офиса президента.





Отмечается, что глава государства также утвердил рисунок этого знака отличия и рисунок образца бланка диплома к нему.





Государственную награду Национальная легенда Украины могут получить граждане Украины и иностранцы или лица без гражданства.





Они могут удостоиться этой награды за:





личные заслуги в становлении независимой Украины;

личные заслуги в укреплении ее государственности, защите отечества и служении украинскому народу;

весомый вклад в развитие национальной экономики, науки, образования, культуры, искусства, спорта, здравоохранения, а также за активную благотворительную и общественную деятельность.





Знак отличия будет золотым и будет иметь вид стилизованного цветка, лепестки которого покрыты синей и желтой эмалью. В центре награды содержится рельефное изображение Знака княжеского государства Владимира Великого.





Награду будут носить на груди слева и при наличии у награжденного других государственных знаков отличия будут размещать ниже знаков наград на колодках (лентах) и после звезд орденов.





Награждать знаком отличия Национальная легенда Украины президент Украины будет своим указом ежегодно по случаю Дня Независимости.



