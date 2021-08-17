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Украина
17 августа 21, 09:52
Полиция перешла на усиленный вариант несения службы
полиция
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К патрулированию улиц в украинских городах также привлекут военнослужащих Национальной гвардии.
Подразделения Национальной полиции перешли на усиленный вариант несения службы - для обеспечения безопасности на приближающихся праздниках по случаю 30-летия независимости Украины. Об этом в понедельник, 16 августа, сообщает пресс-служба Национальной полиции.

К охране публичной безопасности и порядка будут привлечены все структурные подразделения полиции. К патрулированию также привлекут военнослужащих Национальной гвардии Украины.

"Дополнительные патрули появятся в местах скопления людей - в общественных местах, на автостанциях, на ж/д вокзале, в метро и аэропортах", - отметил глава Национальной полиции Украины Игорь Клименко.  

Также он добавил, что в центре Киева будет частично ограничено движение автотранспорта, изменен график и схема движения общественного транспорта.

"Около 10 тысяч полицейских и военнослужащих Национальной гвардии Украины будут работать в городе Киеве", - заявил руководитель полиции Киева Иван Выговский. 

При этом он сообщил, что столичные полицейские будут активно отрабатывать места концентрации граждан, развлекательные заведения и места отдыха, объекты инфраструктуры Киева.

Источник: https://korrespondent.net/
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