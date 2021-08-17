В Украине выявили 890 новых случаев COVID за день

В Украине за сутки подтвердили 890 новых случаев коронавируса - всего в Украине их уже 2267219. Об этом сообщает Минздрав во вторник, 17 августа.
Выздоровели за сутки 433 человека (всего - 2197508), скончались 27 украинцев (Всего - 53269), в больницы попали 379.
Случаев в областях / иммунизированы (2 доза):
Киев - 127/8288
Винницкая - 7/1777
Волынская - 6/959
Днепропетровская - 49/3992
Донецк - 16/1678
Житомирская - 12/1268
Закарпатская - 22/1099
Запорожская - 74/1426
Ивано-Франковская - 24/1048
Киевская - 48/3650
Кировоградская - 1/1092
Луганская - 68/1016
Львовская - 49/2756
Николаевская - 16/1705
Одесская - 111/2848
Полтавская - 10/3073
Ровенская - 21/1011
Сумская - 28/1764
Тернопольская - 6/965
Харьковская - 86/4238
Херсонская - 12/1502
Хмельницкая - 43/777
Черкасская - 13/2279
Черновицкая - 41/1126
Черниговская - 0/1895