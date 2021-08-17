В Крыму силовики пришли с обысками к крымским татарам

В аннексированном Крыму силовики пришли с обысками в пять домов крымских татар. Об этом сообщает омбудсмен Людмила Денисова во вторник, 17 августа.





Обыски проходят в Симферопольском, Бахчисарайском, Балаклавском и Нахимовском районах с 4 часов утра.





"В поселке Строгановка в Симферопольском районе сотрудники российских Центра противодействия экстремизму, ФСБ и ОМОНа проводят следственные действия в доме местного имама Раифа Февзиева. В помещение не пускают адвоката", - рассказала Денисова.





Обыски проходят и у местных активистов:





- Джаббара Бекирова в селе Терновка в Балаклавском районе Севастополя,





- Заура Абдуллаева в селе Холмовка в Бахчисарайском районе,





- Рустема Таирова в селе Повороте Нахимовского района Севастополя,





- в том же районе в селе Фруктовое у Рустема Мурасова. Он сегодня ночью вернулся из Ростова-на-Дону, куда ездил на оглашение незаконного приговора по делу так называемой "алуштинской группы" по сфабрикованному уголовному делу "Хизб ут-Тахрир".





Напомним, что в РФ к длительным срокам приговорили четырех крымских татар. Приговоры вынесли в отношении участников так называемой "алуштинской группы" по делу "Хизб ут-Тахрир".



