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Новости
Украина
18 августа 21, 09:58
Минэнерго увеличило план накопления угля
уголь
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Планы по накоплению угля на украинских ТЭС и ТЭЦ увеличены вдвое – с 1,4 млн тонн угля до 3 млн.
Министерство энергетики утвердило новый помесячный график накопления угля для теплоэлектростанций и теплоэлектроцентралей. На складах ТЭС и ТЭЦ до начала отопительного сезона должно быть накоплено 3 046,4 тысяч тонн угля, сообщает пресс-служба Минэнерго.

"Это более чем в два раза превышает показатель предыдущего графика, которым был установлен на уровне 1 409,1 тысяч тонн", - говорится в сообщении.

Таким образом планируется обеспечить стабильные электро- и теплопоставки в осенне-зимний период, а также устойчивую работу энергосистемы во время тестовых испытаний в изолированном режиме в рамках подготовки к синхронизации с европейской энергосистемой ENTSO-E.

Источник: https://korrespondent.net/
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