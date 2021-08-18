Франция поможет Украине создать госавиакомпанию

Президент Владимир Зеленский провел встречу с директором французской консалтинговой компании Aerogestion Марком Роше, в ходе которой стороны обсудили оптимальные модели создания национального авиаперевозчика Украины, информировала во вторник, 17 августа, пресс-служба главы Украинского государства.





Так, украинский лидер отметил, что внутренний рынок авиаперевозок в Украине не удовлетворяет всех стратегических потребностей государства, поэтому было принято решение о создании национального авиаперевозчика.





По словам Зеленского, он появится уже в этом году, правительство Франции выделило грант для обеспечения работы консультанта.





"Его (авиаперевозчика - ред.) появление должно обеспечить гражданам доступные и удобные перелеты между украинскими регионами, способствовать децентрализации международных авиаперевозок и дать толчок для развития туристического потенциала нашей страны", - уточнил президент.





В свою очередь Марк Роше отметил, что на украинском рынке авиакомпаний сказалось влияние пандемии коронавируса, однако возможности для создания госавиакомпании есть.





"Я действительно считаю, что воздушный транспорт - не самый ли актуальный для Украины, для людей, которым в условиях кризиса необходимо иметь возможность путешествовать и вести нормальную жизнь", - сказал он.



