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Новости
Украина
18 августа 21, 10:03
Франция поможет Украине создать госавиакомпанию
Украина,Франция,
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Появление национального авиаперевозчика должно обеспечить украинцам доступные и удобные перелеты между регионами.
Президент Владимир Зеленский провел встречу с директором французской консалтинговой компании Aerogestion Марком Роше, в ходе которой стороны обсудили оптимальные модели создания национального авиаперевозчика Украины, информировала во вторник, 17 августа, пресс-служба главы Украинского государства.

Так, украинский лидер отметил, что внутренний рынок авиаперевозок в Украине не удовлетворяет всех стратегических потребностей государства, поэтому было принято решение о создании национального авиаперевозчика.

По словам Зеленского, он появится уже в этом году, правительство Франции выделило грант для обеспечения работы консультанта.

"Его (авиаперевозчика - ред.) появление должно обеспечить гражданам доступные и удобные перелеты между украинскими регионами, способствовать децентрализации международных авиаперевозок и дать толчок для развития туристического потенциала нашей страны", - уточнил президент.

В свою очередь Марк Роше отметил, что на украинском рынке авиакомпаний сказалось влияние пандемии коронавируса, однако возможности для создания госавиакомпании есть.

"Я действительно считаю, что воздушный транспорт - не самый ли актуальный для Украины, для людей, которым в условиях кризиса необходимо иметь возможность путешествовать и вести нормальную жизнь", - сказал он.

Источник: https://korrespondent.net/
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